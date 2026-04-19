திருமாவளவன் பிரச்சாரத்திற்கு வந்த 19 வயது இளைஞன் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழப்பு

சாலையோரத்தில் நடப்பட்டிருந்த விசிக-வின் கொடியை ஆர்வத்துடன் பிடிங்கி அசைக்க முயற்சித்த போது இந்த விபத்து ஏற்பட்டது.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 7:15 PM IST

கடலூர்: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் பிரச்சாரத்திற்கு வந்த 19 வயது இளைஞன் கொடி கம்பத்தை பிடுங்க முயற்சித்த போது எதிர்பாராதவிதமாக மின்சாரம் தாக்கி பலியானார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தீவிர வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 21) பரப்புரைக்கு கடைசி நாள் என்பதால் பிரச்சார பணிகள் தமிழகத்தில் அனல் பறக்கிறது.

இந்த நிலையில், திட்டக்குடி (தனி) தொகுதியில் களம் காணும் திமுக வேட்பாளரான அமைச்சர் கணேசனுக்கு ஆதரவாக விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், திட்டக்குடி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே பிரச்சாரம் செய்ய இன்று (ஏப்ரல் 19) சென்றார்.

இவரின் வருகையை முன்னிட்டு திட்டக்குடி தொகுதி விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் அந்த பிரச்சாரத்தில் கலந்து கொண்டனர். மேலும், அவரை வரவேற்கும் விதமாக விசிக-வினர் வழிநெடுக கட்சிக் கட்சிகளை கட்டியும், கொடிகளை கைகளில் பிடித்து அசைத்தும் ஆரவாரத்துடன் வரவேற்பு அளித்தனர்.

மின்சாரம் தாக்கி பலியான அஜித்
மின்சாரம் தாக்கி பலியான அஜித் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது மா.பொடையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளங்கோவன் என்பவரின் மகன் அஜித் (19), சாலையோரத்தில் நடப்பட்டிருந்த விசிக-வின் கொடியை ஆர்வத்துடன் எடுத்து அசைக்க முயற்சித்தார். ஆனால், அவர் எடுத்த போது அந்த இரும்புக் கொடி கம்பம் எதிர்பாராத விதமாக அருகில் இருந்த மின்சார டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மீது பட்டது.

இதில், உயர் அழுத்த மின்சாரம் அவர் மீது பாய்ந்து தூக்கி வீசப்பட்டார். இதில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. உடனே அஜித்தை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள், அவரை திட்டக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் தொடர் தீவிர சிகிச்சையை அவருக்கு அளித்தனர். இருப்பினும் அஜித் சிகிச்சை பலனின்றி பலியானார்.

இந்த தகவலை அறிந்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன் மற்றும் திமுக வேட்பாளர் அமைச்சர் கணேசன் ஆகியோர், பிரச்சாரம் செய்து முடித்த பின்னர் அரசு மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று இறந்த இளைஞர் அஜித்தின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். மேலும், இந்த விபத்து குறித்து திட்டக்குடி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தற்போது விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

திருமாவளவனை பார்ப்பதற்காக பிரச்சாரத்திற்கு வந்த இளைஞர் மின்சாரம் தாக்கி இறந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 41 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

