கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான கல்லூரி மாணவி; குற்றமிழைத்தவர்களை பிடிக்க ஏழு தனிப்படைகள் அமைப்பு

சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் சிசிடிவி இல்லாததால் இந்த குற்றம் இழைத்தவர்களை அடையாளம் காண்பதில் போலீசாருக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

பிரதிநித்துவ படம்
பிரதிநித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
கோயம்புத்தூர்: தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை மர்ம நபர்கள் வற்புறுத்தி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை சித்ரா பகுதியில் சர்வதேச விமான நிலையம் இயங்கி வருகிறது. விமான நிலையம் செல்லும் பாதையானது எப்போதும் ஆட்கள் நடமாட்டத்துடனும், வாகன போக்குவரத்துடனும் பரபரப்பாக காணப்படும். ஆனால் விமான நிலையத்தின் பின்பகுதி ஆள் நடமாட்டமின்றி புதர் மண்டி கிடக்கிறது. எனவே சிலர் மது அருந்தவும், போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தவும் இந்த பகுதிக்குச் செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில் நேற்றிரவு (நவ.2) சுமார் 11 மணியளவில் விமான நிலையத்துக்கு பின்புறம் அமைந்துள்ள பிருந்தாவன் நகர் பகுதியில் ஒரு இளம்பெண் தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது அங்கு ஒரே பைக்கில் வந்த 3 மர்ம நபர்கள் அந்த இளம்பெண் மற்றும் அவருடைய ஆண் நண்பரிடம் தகராறு செய்துள்ளனர். ஒரு கட்டத்தில் தகராறு கைகலப்பாக மாற, அந்த 3 பேரும் தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து ஆண் நண்பரை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர்.

பெயர் பலகை
பெயர் பலகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

படுகாயமடைந்த அந்த நபர், மயக்கமடையவே இளம்பெண்ணை வலுகட்டாயமாக இழுத்துச் சென்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதோடு, அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர். சிறிது நேரம் கழித்து மயக்கம் தெளிந்த அவரது ஆண் நண்பர், நடந்த சம்பவம் குறித்து செல்ஃபோன் மூலம் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்துள்ளார். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற பீளமேடு போலீசார், இளைஞரை மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து அதே பகுதியில் சிறிது தூரத்தில் இருட்டில் அரை நிர்வாண கோலத்தில் மயங்கி கிடந்த இளம்பெண்ணையும் மீட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்துள்ளனர். அவரது ஆண் நண்பரிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண் 19 வயது கல்லூரி மாணவி என்பதும், அந்த இளைஞர் ஒண்டிப்புதூரில் மெக்கானிக் வேலை செய்து வருகிறார் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.

சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் சிதறி கிடந்த கார் கண்ணாடி துகள்கள்
சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் சிதறி கிடந்த கார் கண்ணாடி துகள்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இரவு 11 மணியளவில் கல்லூரி மாணவி கடத்திச் செல்லப்பட்டுள்ளார். ஆண் நண்பர் அதிகாலை 3 மணியளவில் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். 4 மணியளவில் போலீசார் அவர்களை மீட்டுள்ளனர். இதனிடையே அங்கு என்ன நடந்தது? மாணவியை கடத்திச் சென்ற 3 பேர் யார்? அவர்களிடையே என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டது? என்பன குறித்து மாணவி மற்றும் அவருடைய ஆண் நண்பரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள பீளைமேடு போலீசார், இந்த குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களை பிடிக்க 7 தனிப்படைகளை அமைத்துள்ளனர். மேலும் மாணவி மற்றும் ஆண் நண்பர் சென்ற காரில் தடயவியல் சோதனையும் செய்து வருகின்றனர். அந்த பகுதியில் சிசிடிவி இல்லாததால் இந்த கொடூர சம்பவத்தில் ஈடுப்பட்ட நபர்களை கண்டுபிடிப்பதில் போலீசாருக்கு சற்று சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

