இலங்கையில் விடுதலை செய்யப்பட்ட 19 மீனவர்கள் சென்னை வருகை

சென்னை வந்தடைந்த மீனவர்களை வரவேற்ற மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள், அனைவரையும் அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த வாகனத்தில் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

சென்னை வந்த மீனவர்கள்
சென்னை வந்த மீனவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 8:47 AM IST

சென்னை: இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த 19 மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்கள் சென்னை வந்தடைந்தனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள பாம்பன் மற்றும் தங்கச்சிமடத்தை சேர்ந்த 19 மீனவர்கள், கடந்த பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி இரண்டு விசைப்படகுகளில் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றனர். மீனவர்கள் அனைவரும் நடுக்கடலில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது நள்ளிரவில் அங்கு ரோந்து வந்த இலங்கை கடலோர காவல்படையினர், எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி தமிழக மீனவர்கள் 19 பேரை கைது செய்தனர். மேலும், அவர்களின் விசைப்படகுகள், மீன்பிடி வலைகள், பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மீன்கள் என அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்து இலங்கைக்கு கொண்டு சென்றனர்.

பின்னர் அவர்களை இலங்கை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினர், அவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தமிழக அரசிடம் தொடர்ந்து வேண்டுகோள் விடுத்து வந்தனர்.

இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை உடனடியாக விடுவித்து அவர்களின் படகுகளையும் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிரதமர் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவசர கடிதம் ஒன்றை எழுதினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இலங்கையில் உள்ள இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகள், அந்நாட்டு அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 19 மீனவர்களையும், சில நாட்களுக்கு முன்பு நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது. அவர்கள் இலங்கையில் உள்ள இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.

பின்னர், மீனவர்களை தங்களது பாதுகாப்பில் வைத்துக் கொண்ட தூதரகம், அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளையும் செய்தனர். மேலும், மீனவர்கள் அனைவரையும் தமிழ்நாடு அனுப்பி வைக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் மேற்கொண்டனர். அப்போது, மீனவர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இல்லாத காரணத்தால், எமர்ஜென்சி சர்டிபிகேட் தயார் செய்தனர்.

தொடர்ந்து, நேற்று (ஏப்.21) காலை கொழும்புவில் இருந்து சென்னை வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் 19 மீனவர்களையும் சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்த 19 மீனவர்களையும் வரவேற்ற தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள், அவர்களை அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த வாகனத்தில் சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

