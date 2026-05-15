மதுரை மாவட்டத்தில் 19 டாஸ்மாக் சில்லறை மதுபான கடைகள் மூடல்
மதுரை மாவட்டத்தில் 50 மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது முதல்கட்டமாக 19 கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளது.
Published : May 15, 2026 at 10:10 PM IST
மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் முதற்கட்டமாக 19 டாஸ்மாக் சில்லரை மதுபான விற்பனை கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தால் மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் தற்போது நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் வழிபாட்டுத்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகில் அமைந்துள்ள கடைகளை ஆய்வு செய்து கண்டறியுமாறு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக மதுரை மாவட்டத்தில் 50 மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகள் செயல்பட்டு வருவது கண்டறியப்பட்டது. முதற்கட்டமாக பின்வரும் 19 மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
மதுரை தெற்கில் 1. கடை எண்.5288 கதவு எண்.04, மதுரை மெயின் ரோடு, உசிலம்பட்டி. 2. கடை எண்.5251 நம்.141/4ஏ2. தீக்கதிர் பிரஸ் எதிர்புறம், விளாங்குடி ரோடு, மதுரை. 3. கடை எண்.5105 86/1ஏ, மதுரை தெற்கு தாலுகா, மேலக்கால் மெயின்ரோடு. கோச்சடை, மதுரை. 4. கடை எண்.5155 கதவு எண்.334. வாரச்சந்தை, பேரையூர் ரோடு. உசிலம்பட்டி தாலுகா. 5. கடை எண்.5527 கதவு எண்.5, பேரையூர் ரோடு, உசிலம்பட்டி, மதுரை.
6. கடை எண்.5240 ரீசர்வே எண்.31/8, பாண்டியன் நகர், ஆரப்பாளையம், மதுரை. 7.கடை எண்.5553 சர்வே எண்.12/113, டி.கல்லுப்பட்டி, பேரையூர் தாலுகா, மதுரை. 8. கடை எண்.5559 கதவு எண்.132/1, சர்வே எண்.150/5, நந்தவனம் 1 வது குறுக்குத்தெரு, உசிலம்பட்டி மதுரை. 9. கடை எண்.5315 347, பெரிய ரதவீதி, திருப்பரங்குன்றம், மதுரை. 10. கடை எண்.5591 எண்.119/4பி, டி.கல்லுப்பட்டி, பேரையூர் தாலுகா, மதுரை.
11. கடை எண்.5316 சர்வே எண்.181/1, கதவு எண்.248ஏ, திருப்பரங்குன்றம், மதுரை. 12. கடை எண்.12 5592 எண்.172/4பி ஜிஎஸ்டி ரோடு, திருப்பரங்குன்றம், மதுரை. 13. கடை எண்.5556 எண்.75பி. ஜிஎஸ்டி ரோடு, திருப்பரங்குன்றம், மதுரை.
மதுரை வடக்கில் 1. கடை எண்.5469 கதவு எண்.240, பெரியகடை வீதி, மேலூர். 2. கடை எண்.5451 எண்.2/437, உறங்கான்பட்டி, மேலூர் தாலுகா. 3. கடை எண்.5273 கதவு எண்.43, அழகர்கோவில் ரோடு, மேலூர், மதுரை. 4. கடை எண்.5144 எண்.66, 50 அடி ரோடு, எஸ்.எம் காம்ப்ளக்ஸ், செல்லூர், மதுரை. 5. கடை எண்.5134 கதவு எண்.15 பி. கோகலே ரோடு, சொக்கிகுளம், தந்தி ஆபிஸ், மதுரை. 6. கடை எண்.5570 கதவு எண்.15சி/3, ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவில் தெரு, மதுரை என மொத்தம் 19 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
மேலும், பொதுமக்கள் நலன் கருதி வழிபாட்டுத்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகில் அமைந்துள்ள 50 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் கண்டறியப்பட்டு மூடப்படுவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தால் தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.