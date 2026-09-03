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மதிய உணவில் வழங்கிய முட்டையை சாப்பிட்ட அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம்: நீலகிரியில் அதிர்ச்சி

தரமற்ற முட்டை, தரம் இல்லாத உணவு பொருட்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது என மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்கள்
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 9:20 PM IST

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நீலகிரி: மதிய உணவு அருந்திய அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் 19 பேருக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகையில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. நூற்றாண்டு பழைமை வாய்ந்த இந்த பள்ளியில் சுமார் 265 மாணவர்கள் பயின்று வருகிறானர். இந்த சூழலில், இன்று (செப்டம்பர் 3) பள்ளியில் மதிய உணவு சாப்பிட்ட 19 மாணவர்களுக்கு திடீரென வயிற்று வலி, வாந்தி மற்றும் மயக்கம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து மாணவர்கள் அனைவரும் உதகையில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. சத்துணவில் இன்று முட்டை வழங்கப்பட்டதாகவும், அது கெட்டுப்போயிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதை சாப்பிட்ட பின்னரே மாணவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம் மற்றும் வயிற்று வலி உள்ளிட்டவை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் அனைவரும் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். 12 வயதுக்கு உட்பட்ட 12 மாணவர்கள் பழைய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை குழந்தைகள் பிரிவிலும், 12 வயதிற்கு மேல் உள்ள மாணவர்கள் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து பள்ளியில் 6ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர் ஒருவர் கூறுகையில், "முட்டை சாப்பிட்ட பின் தலை சுற்றல் ஏற்பட்டது. அத்துடன், வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தியும் ஏற்பட்டது. அதுக்கப்புறம் என்னை மருத்துவமனை அழைத்து வந்துவிட்டார்கள்" என்றார்.

உடல்நல பாதிப்பு ஏற்பட்ட மாணவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்
உடல்நல பாதிப்பு ஏற்பட்ட மாணவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவரைத் தொடர்ந்து பேசிய மற்றுமொரு மாணவன், "முட்டைக்குள் இருந்து தண்ணீர் போல ஏதோ வந்தது. இது தெரியாமல் நான் அதை விழங்குவிட்டேன். இதை பார்த்த என் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த மற்றொரு மாணவன் முட்டையை திறந்து பார்த்தார். அப்போது அதில் இருந்து தண்ணீர் போல வந்தது. அதனால் முட்டையை பாதியிலேயே வைத்துவிட்டேன். பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து வயிற்று வலி ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து உடனடியாக ஆசிரியரிடம் கூறினேன். அவர்கள் எங்களை மருத்துவமனை அழைத்து வந்துவிட்டார்கள்" என்றார்.

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, உதகமண்டலம்
அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, உதகமண்டலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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மாணவர்களுக்கு அளித்து வரும் சிகிச்சை தொடர்பாக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் மருத்துவ அலுவலர் ரவிசங்கர் கூறுகையில், "மாணவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லை. யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை" என தெரிவித்தார்.

உடல் நலம் பாதிப்பு ஏற்பட்ட குழந்தைகளின் பெற்றோர் கூறுகையில், "பள்ளியில் சுகாதாரமான முறையில் மதிய உணவு சமைப்பதில்லை. தரமற்ற முட்டை, தரம் இல்லாத உணவு பொருட்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதை வழங்கியவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தனர்.

TAGGED:

மதிய உணவு
DIZZINESS
VOMITING
GOVT SCHOOL
GOVT SCHOOL STUDENTS SUFFER

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