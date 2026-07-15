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‘கோயில் குளத்தில் தண்ணீர் இறைத்தால் பாவம்’ - 18ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டில் சுவாரஸ்ய தகவல்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானையில் அமைந்துள்ள ஆக்களூர் சிவன் கோயில் கல்வெட்டை தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே. ராஜகுரு ஆய்வு செய்தார்.

சிவன் கோயில் உள்ள கட்வெட்டு
சிவன் கோயில் உள்ள கட்வெட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 10:07 AM IST

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ராமநாதபுரம்: 18-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சிவன் கோயில் கல்வெட்டில், ‘கோயில் குளத்தில் தண்ணீர் இறைத்தால் பாவம் வந்து சேரும்’ என எச்சரிக்கும் விதமாக சுவாரசிய தகவல் இடம்பெற்றுள்ளதாக ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே. ராஜகுரு தெரிவித்துள்ளார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானையில் அமைந்துள்ள ஆக்களூர் சிவன் கோயிலில் ராமநாதபுரம் மாவட்ட தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் பெயர் ராஜகுரு ஆய்வு மேற்கொண்ட போது, அங்குள்ள கல்வெட்டு ஒன்றில் 'கோயில் குளத்தில் தண்ணீர் இறைத்தால் பாவம் வந்து சேரும்' என எச்சரிக்கும் வகையில் சுவாரசியமான தகவல் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

ஆக்களூர் சிவன் கோயில் குளம்
ஆக்களூர் சிவன் கோயில் குளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுபற்றி அவர் மேலும் கூறுகையில், "நீர் தான் அனைத்துக்கும் ஆதாரமானது. நீரின்றி அமையாது உலகு என்கிறார் வள்ளுவர். நம் முன்னோர் நீர் சேமிப்பை கடவுளுக்குச் சமமாக கருதினர். அதனால் ஒவ்வொரு கோயிலிலும் குளம் வெட்டுவது முக்கியக் கடமையாகக் கருதப்பட்டது. அவ்வாறு வெட்டப்படும் குளம் கோயில் பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே உபயோகிக்கப்பட்டது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானையில் அமைந்துள்ள ஆக்களூர் சிவன் கோயில் மகாமண்டபத்தின் நுழைவு வாயிலின் வலப்புறச் சுவரில் உள்ள கல்வெட்டின் சுருக்கத்தை, மத்திய தொல்லியல் துறை கடந்த 1926-இல் பதிவு செய்துள்ளது.

தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு
தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இக்கல்வெட்டை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு படித்தபோது, மொத்தம் 12 வரிகளில் 10 வரிகள் மட்டுமே வாசிக்க முடிகிறது. இருவரிகள் பூச்சில் மறைந்துள்ளன. இதில் மன்னர் பெயர் இல்லை. எனினும் இது சேதுபதி மன்னர் கல்வெட்டாக இருக்கலாம்.

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இதில் 'நயினார் திருக்கோட்டமுடைய தம்பிறானார்த் திருக்குளத்திலே இறைக்கச் சொன்னவன் கெங்கை கரையிலே காராம் பசுவைக் கொன்ன பாவத்திலே போகக் கடவானாகவும் இராமீசுரத்திலே காராம் பசுவைக் கொன்ன பாவத்திலே போகக் கடவேனாகவும்' என உள்ளது.

ஆக்களூர் சிவன் கோயில்
ஆக்களூர் சிவன் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன் மூலம் இக்கோயில் இறைவன் பெயர் நயினார் திருக்கோட்டமுடைய தம்பிறானார் என அறிய முடிகிறது. இக்கோயிலின் திருக்குளத்தில் தண்ணீர் இறைக்கச் சொன்னவன் கங்கைக் கரையிலும், இராமேஸ்வரத்திலும் காராம் பசுவைக் கொன்ற பாவத்திலே போகக் கடவான் என்பது இதன் பொருள். இதன் மூலம் கோயில் குளத்தில் தண்ணீர் இறைத்தால் பாவம் வந்து சேரும் என எச்சரிக்கும் விதமாக பொருள் அமைந்துள்ளது.

கங்கை கரைக்கு இணையாக சேதுக்கரையில் காராம்பசுவைக் கொன்ற பாவம் சேதுபதிகள் கல்வெட்டில் வரும். இதில் கூடுதலாக ராமேஸ்வரமும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் எழுத்தமைதி கொண்டு இது கி.பி.18-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக கருதலாம்” என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

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சிவா கோயில் கட்வெட்டு
கோயில் குளம்
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