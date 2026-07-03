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வேலூரில் மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞரின் உறுப்புகள் 5 பேருக்கு தானம்

இளைஞர் மூளைச்சாவு அடைந்த துயரத்திலும், உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்ய அவரது உறவினர்கள் எடுத்த முடிவுக்கு, மருத்துவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞர் துளசி லிங்கம்
மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞர் துளசி லிங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 1:56 PM IST

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வேலூர்: இருசக்கர வாகன விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த 18 வயதேயான நபரின் உடல் உறுப்புகள் 5 பேருக்கு தானம் செய்யப்பட்டது.

திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த துளசி லிங்கம் என்பவர் வெல்டராகப் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், அவர் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இரவு சுமார் 9.45 மணியளவில், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது, ஜேசிபி வாகனத்தின் மீது மோதி பெரும் சாலை விபத்தில் சிக்கினார்.

இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த துளசி லிங்கம், உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்தார். ஆனால், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி, ஜூலை 2 அன்று வியாழக்கிழமை மாலை 5 மணியளவில் துளசி லிங்கம் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர்.

இந்த துயரமான சூழலிலும், அவரது குடும்பத்தினர் மனிதநேயத்தை உயர்த்திப் பிடிக்கும் வகையில், அவரது உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன்வந்தனர். அதன்படி, அவரது கல்லீரல் வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவமனைக்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும், ஒரு சிறுநீரகம் சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனைக்கும், மற்றொரு சிறுநீரகம் சென்னை ரேலா மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதேபோல், அவரது இரு கண்களும் வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவமனையால் பெறப்பட்டன.

இந்த உடல் உறுப்புகள் தானம் மூலம் பல நோயாளிகள் புதிய வாழ்க்கையைப் பெறும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இளைஞர் மூளைச்சாவு அடைந்த துயரத்திலும், சமூக நலனை முன்னிறுத்தி அவரது குடும்பத்தினர் எடுத்த இந்த முடிவுக்கு, மருத்துவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

துளசி லிங்கத்தின் தந்தை மகேந்திரன், தாய் முனியம்மா ஆகிய இருவரும் கூலி தொழிலாளர்களாக பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அவரது அண்ணன் லட்சுமணன் மற்றும் தம்பி நரேஷ் குமார் ஆகியோரும் வெல்டிங் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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ஒரு இளம் உயிரை இழந்தத் துயரிலும், பலரின் உயிரைக் காக்கும் உயரிய முடிவை எடுத்த துளசி லிங்கத்தின் குடும்பத்தினரின் உறுப்பு தான எண்ணம், மனிதநேயத்தின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் பல பகுதிகளில் விபத்துகளில் மூளைச்சாவு அடைந்த உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்படுகிறது. அவ்வாறு உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்பவரது உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

YOUNGSTER ORGAN DONATION
VELLORE
இளைஞர் உடல் உறுப்பு தானம்
வேலூர்
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