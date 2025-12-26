டேனிஷ் கோட்டை அருங்காட்சியகத்தில் 17ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த போர்வாள் மாயம்
தரங்கம்பாடி கடற்கரையில் அமைந்துள்ள உலகப் புகழ் பெற்ற டேனிஷ் கோட்டை 1620-ம் ஆண்டில் டென்மார்க் படைத் தளபதியால் கட்டப்ப்பட்டது.
மயிலாடுதுறை: டேனிஷ் கோட்டை அருங்காட்சியத்தில் இருந்த 17 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த போர்வாள் காணாமல் போனது குறித்து பொறையார் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தரங்கம்பாடி கடற்கரை உலகப் புகழ் பெற்ற புராதான சின்னமாகவும், சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்குகிறது. தரங்கம்பாடி கடற்கரையில் 1620 ஆம் ஆண்டில் தஞ்சையை ஆண்ட ரகுநாத நாயக்கருக்கும், டென்மார்க் நாட்டின் இளவரசர் 4 ஆம் கிருஸ்டியனுக்கும் இடையே வியாபார தளம் அமைக்க ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து நிர்வாக தலைமைக்காக டென்மார்க் படைத் தளபதி ஓவ் கிட்டி என்பவரால் டேனிஷ் கோட்டை கட்டப்பட்டது.
பின்னர் 1947-ல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, மத்திய அரசின் பொறுப்பில் இக்கோட்டை இருந்தது. 1978 ஆம் ஆண்டு முதல் டேனிஷ் கோட்டை தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள் ஆய்வு துறையின் கட்டுபாட்டுக்கு மாறி, பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. டேனிஷ் கோட்டையில் பல நூற்றாண்டுகளைக் கடந்த பண்டையகால பொருட்கள், பீரங்கிகள், பட்டயங்கள், பத்திரங்கள், போர் கருவிகள், அகழ்வாய்வு பொருட்கள் அடங்கிய அருங்காட்சியகம் செயல்பட்டு வருகிறது.
தற்போது டேனிஷ் கோட்டை பழமை மாறாமல் பாதுகாக்க புதுப்பிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இக்கோட்டை அருங்காட்சியகத்தில் கண்ணாடி பெட்டியில் இருந்த 17 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த இரண்டு போர்வாளில் ஒன்றை காணவில்லை என பொறையார் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து தொல்லியல் துறை இளநிலை உதவியாளர் தினேஷ்குமார் அளித்த புகாரில், கடந்த 24 ஆம் தேதி பணியில் இருந்த நினைவுச் சின்ன காவலரான பவித்ரன் என்பவர், நினைவுச் சின்னங்களை சரி பார்த்து விட்டு அன்று இரவு காவலர் ரமேஷ் என்பவரிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்துள்ளார்.
பின்னர் நேற்று (டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி) காலை பணிக்கு வந்து, மீண்டும் நினைவுச் சின்னங்களை சரி பார்த்த போது 17ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த 45 சென்டி மீட்டர் அளவுள்ள இரும்பு போர்க்கத்தி மாயமானது தெரிய வந்தது. அந்த போர்வாளை கண்டுபிடித்து தருமாறும் புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து பொறையார் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். அருங்காட்சியகத்தில் இருந்த 17ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த போர்வாள் மாயமானது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.