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வாணியம்பாடி அருகே குழந்தை திருமணம்; 17 வயது சிறுமி மீட்பு - மணமகன் உள்பட 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

மீட்கப்பட்ட சிறுமி ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவருக்கு தேவையான ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வாணியம்பாடி நகர காவல்நிலையம்
வாணியம்பாடி நகர காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 2:18 PM IST

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திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் குழந்தை திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில், 17 வயது சிறுமியை மீட்ட காவல்துறையினர், 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வாணியம்பாடி அருகே நேற்று (செப்.14) கட்டட மேஸ்திரியாக பணி செய்யும் 23 வயதான இளைஞருக்கு, ஆலங்காயம் அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்து வைத்ததாக தகவல் வெளியானது.

அந்த தகவலின் அடிப்படையில், திருப்பத்தூர் மாவட்ட சிங்கப்பெண் அதிரடி சிறப்புப் படையினர் சம்பவ இடம் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் சிறுமிக்கு குழந்தை திருமணம் செய்துவைத்தது உறுதியானதைத் தொடர்ந்து, அவரை அங்கிருந்து மீட்டனர்.

தற்போது, மீட்கப்பட்ட சிறுமி ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவருக்கு தேவையான ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு வருவதாக வாணியம்பாடி காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். இங்கு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம், சட்ட உதவி, காவல்துறை உதவி, உளவியல் ஆலோசனை உள்ளிட்டவை ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், இதுதொடர்பாக மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு அலுவலர் வாணியம்பாடி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில், சிறுமியை திருமணம் செய்த 23 வயதான இளைஞர், அவரது பெற்றோர் மற்றும் சிறுமியின் தந்தை ஆகிய 4 பேர் மீது, குழந்தை திருமண தடை சட்டத்தின் கீழ் வாணியம்பாடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குழந்தை திருமணத்தை தடுப்பதற்காக அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு மற்றும் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை அதிகாரிகளும் விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

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முன்னதாக வாணியம்பாடி அடுத்த ஆலங்காயம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில், 18 வயதுக்குட்பட்ட இளம் வயது கர்ப்பம், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் குழந்தை திருமணங்களை தடுப்பது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் அதிகாரிகளுடனான ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி நடைபெற்றது.

இந்த சூழலில் அதே ஒன்றியத்தில் 17 வயது சிறுமிக்கு திருமணம் நடைபெற்றதாக எழுந்துள்ள புகார் அதிகாரிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

வாணியம்பாடி அருகே குழந்தை திருமணம்
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை
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CHILD MARRIAGE GIRL RESCUED

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