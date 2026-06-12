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ராணிப்பேட்டையில் குடும்பத்தினரை அறைக்குள் பூட்டி வைத்துவிட்டு 17 சவரன் தங்கநகைகள் கொள்ளை

கொள்ளையடித்துச் சென்ற மர்மநபரை ஆற்காடு கிராமிய காவல் துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

பீரோவை உடைத்துக் கொள்ளை
பீரோவை உடைத்துக் கொள்ளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 8:52 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: குடும்பத்தினரை வீட்டின் அறைக்குள் வைத்து பூட்டிவிட்டு 17 சவரன் தங்கநகைகள் மற்றும் ரூபாய் 1.90 லட்சம் ரொக்கப் பணத்தைக் கொள்ளையடித்துச் சென்ற மர்மநபரை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு அடுத்த சாத்தூர் கிராமத்தில் வசித்து வருபவர் கோபாலகிருஷ்ணன் (வயது 41) விவசாயி. இவருக்கு சொந்தமான அறுவடை இயந்திரம் பழுதடைந்ததால், அதை பழுதுபார்ப்பதற்காக நேற்று (ஜூன் 11) சோளிங்கர் பகுதிக்கு சென்று அங்கேயே தங்கியிருந்துள்ளார். இதையடுத்து அவரது வீட்டில் மனைவி கலைச்செல்வி மற்றும் மூன்று குழந்தைகள் ஆகியோர் ஒரே அறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது, நள்ளிரவு நேரத்தில் வீட்டின் பின்பக்கக் கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்த மர்மநபர், குழந்தைகளுடன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த கலைச்செல்வியின் அறையை லாக் செய்துள்ளார். பின்னர் வீட்டின் மற்றொரு அறையில் இருந்த பீரோவை உடைத்து அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த 17 சவரன் தங்கநகைகள் மற்றும் ரூபாய் 1.90 லட்சம் ரொக்கப் பணத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளார்.

காலையில் எழுந்த கலைச்செல்வி தனது அறையைத் திறக்க முயன்றபோது திறக்காததால் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார். உடனடியாக கணவர் கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் உறவினர்களுக்கு தொலைபேசி வாயிலாக தகவல் கொடுத்துள்ளார். பின்னர் உறவினர்கள் வந்து கதவைத் திறந்தனர். வீட்டின் பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததுடன், பீரோவும் உடைக்கப்பட்டு பணம் மற்றும் தங்கநகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பதும் அறிந்து கலைச்செல்வி கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஆற்காடு கிராமிய காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அத்துடன், கைரேகை நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்பநாய் உதவியுடன் தடயங்களை சேகரித்தனர். அதேபோல், சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை சேகரித்து ஆய்வு செய்தும் வருகின்றனர்.

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கொள்ளையடித்துச் சென்ற மர்மநபரைத் தேடும் பணியை காவல்துறையினர் முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். இந்த கொள்ளை சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ஆற்காடு கிராமிய காவல்துறையினர்
17 சவரன் தங்கநகைகள் கொள்ளை
POLICE INVESTIGATION
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RANIPET DISTRICT

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