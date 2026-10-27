தேனி சிறையில் இருந்து தப்பிய கைதிகளில் மேலும் 8 பேரை ட்ரோன் மூலம் பிடித்த போலீசார் - இதுவரை 13 பேர் கைது
சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர், தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டியில் உள்ள மாவட்ட சிறைச் சாலைக்கு நேரில் வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
Published : October 27, 2026 at 7:15 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:15 PM IST
-By ஜெ. ஸ்ரீனிவாஸ்
தேனி: தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டியில் உள்ள சிறையிலிருந்து தப்பி ஓடிய 17 கைதிகளில், காவல் துறையினரின் அதிரடி வேட்டை காரணமாக தற்போது மேலும் 8 கைதிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் பிடிபட்ட கைதிகளின் எண்ணிக்கை 13-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
தப்பியோடிய எஞ்சிய 4 கைதிகளை பிடிக்க தனிப்படையினர் அடர்ந்த வனப்பகுதிகளிலும், மாநில எல்லைகளிலும் ட்ரோன் கேமராக்கள் உதவியுடன் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
தப்பி ஓடிய கைதிகள்
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள தேக்கம்பட்டி பகுதியில் மாவட்ட சிறைச்சாலை உள்ளது. இங்கு தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த விசாரணை கைதிகள் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை இரவு 10.20 மணி அளவில், சிறையின் ஒரே அறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 17 விசாரணை கைதிகள் திட்டமிட்டு, ஒருவருக்கு திடீரென கடுமையான வலிப்பு ஏற்பட்டது போல பயங்கரமாக அலறியுள்ளனர்.
மனிதநேய அடிப்படையில் முதலுதவி செய்வதற்காக சிறைக் காவலர்கள் அறைக் கதவைத் திறந்த போது, கைதிகள் அனைவரும் காவலர்கள் மீது திடீரென கொடூரத் தாக்குதல் நடத்தினர்.
இந்த தாக்குதலில் இரண்டாம் நிலை காவலர் ஸ்டாலின் பிரபு என்பவருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டது. மேலும் இரு காவலர்களும் காயமடைந்தனர். காவலர்களிடம் இருந்த சாவிகளை பறித்து, சிறையின் பிரதான நுழைவாயிலை திறந்து கொண்டு 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்றனர்.
இது குறித்து தகவல் வெளியான உடன் தேனி மாவட்ட காவல் துறை உஷார்படுத்தப்பட்டது. மேலும், மாவட்ட எஸ்பி பிரவீன் கௌதம் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். அவரது உத்தரவின் பேரில் தப்பிச் சென்ற கைதிகள் 17 பேரை பிடிக்க 17 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
மேலும் தென் மண்டல ஐஜி விஜேயந்திர பிதாரி சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் வந்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினார். அப்போது அவர், "தேக்கம்பட்டி சிறையில் இரவு சுமார் 10.20 மணியளவில் கைதிகள் தப்பித்ததாக தகவல் கிடைத்தது. தப்பியோடிய கைதிகளில் ஒருவர் வலிப்பு வந்தது போல் நடித்துள்ளார். அப்போது அவருக்கு தேவையான முதலுதவிகளை செய்ய வந்த சிறை காவலர்களை தாக்கி விட்டு, மொத்தமாக 17 பேர் தப்பி சென்றுள்ளனர்.
தேனி மாவட்டம் முழுவதும் காவல் துறையினர் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், தப்பியோடியவர்களை பிடிப்பதற்காக மோப்ப நாய் உதவியுடன் தேடுதல் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன” என்று தெரிவித்தார்.
தப்பி ஓடிய கைதிகள் யார்?
காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் மதுரையைச் சேர்ந்த (1) பிரவீன், (2) கருப்பசாமி (எ) மதன், (3) திருப்பதி, (4) பொன்முத்துச்செல்வம், (5) மீனாட்சிசுந்தரம், (6) நிசாந்த், (7) முத்து இளங்கோவன், (8) கார்த்திக்ராஜா, (9) பிரசாந்த் (எ) லிங்க பிரசாத், (10) ராஜா சிக்கந்தர், (11) சோலைமுகிலீஸ்வரன், (12) ராஜ்குமார் ஆகியோர் தப்பிச் சென்றது தெரிய வந்தது.
மேலும், சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த (13) தருண்குமார், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த (14) பாண்டி செல்வம், சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த (15) சபரிநாதன், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த (16) ரெஜின், தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த (17) சிலம்பரசன் ஆகியோரும் தப்பிச் சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
விடிய விடிய நடந்த தேடுதல் வேட்டையில் 4 பேர் கைது
தப்பிச் சென்ற கைதிகளை பிடிக்க காவல் துறையினர் தீவிர தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர். மாவட்ட எல்லைகள் அனைத்தும் சீல் வைக்கப்பட்டு, திண்டுக்கல், மதுரை மற்றும் கேரள மாநிலம் இடுக்கி எல்லைப் பகுதிகளில் தீவிர வாகனச் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. மேலும், தப்பிச் சென்ற கைதிகள் 17 பேரின் புகைப்படங்களும் அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
இந்த சம்பவம் நடந்த சில மணி நேரங்களிலேயே தனிப்படை போலீசாரின் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் அருகில் உள்ள வனப்பகுதியில் பதுங்கி இருந்த 4 பேரை கைது செய்தனர்.
மழை மற்றும் இருளையும் பொருட்படுத்தாமல் சிறைக்கு அருகில் உள்ள வனப் பகுதியில் போலீசார் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில், பிரவீன் என்பவர் முதலாவதாக பிடிபட்டார். தொடர்ந்து அதிகாலையில் காட்டுப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட தேடுதலில் சிலம்பரசன் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.
மேலும், ராஜா சிக்கந்தர் மற்றும் ராஜ்குமார் ஆகியோரும் வனப் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த போது இன்று அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டனர். இன்று காலை விடிவதற்குள் மொத்தம் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மற்றவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
ஆட்டோவில் வந்து சிக்கிய 5-வது கைதி
இந்த நிலையில், இன்று பிற்பகல் மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார். ஆட்டோ ஒன்றில் ஏறி தப்பிக்க முயன்ற போது காவல் துறையினரால் ஐந்தாவதாக லிங்க பிரசாத் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
இது குறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர் கூறுகையில், “கண்டமனூர் அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது ஒருவர் எனது ஆட்டோவில் ஏறி, தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இறக்கி விடுமாறும், ஜிபே மூலம் பணம் அனுப்புகிறேன் என்றும் கூறினார்.
கானாவிலக்கு அருகே போலீசார், எனது ஆட்டோவை நிறுத்தி விசாரித்த போது தான் எனது ஆட்டோவில் இருந்தவர் சிறையில் இருந்து தப்பிய லிங்க பிரசாத் என தெரிய வந்தது. பின்னர் எனது ஆட்டோவிலேயே போலீசார் லிங்க பிரசாத்தை தேக்கம்பட்டி சிறை வளாகத்திற்கு கொண்டு சென்றனர்” என தெரிவித்தார்.
ட்ரோன் மூலம் மேலும் 8 பேரை கைது செய்த போலீசார்
5 கைதிகள் பிடிபட்ட நிலையில், எஞ்சிய 12 பேர் தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களை ஒட்டியுள்ள அடர்ந்த மலைக் காடுகளுக்குள் தப்பி ஓடியது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, போலீசார் நவீன ட்ரோன் கேமராக்களை வான் வழியாகப் பறக்க விட்டுத் தேடினர். காடுகளின் பசுமைப் போர்வைகளுக்கு நடுவே பாறை இடுக்குகளிலும், புதர்களிலும் கைதிகள் பதுங்கியிருந்ததை ட்ரோனின் வெப்ப உணரி கேமராக்கள் (Thermal imaging camera) துல்லியமாகக் காட்டிக் கொடுத்தன.
தப்பிய 13 கைதிகளை ‘ட்ரோன்’ உதவியுடன் தேடும் போலீஸ் #thenijail | #thenipolice | #prisonerescape | #droneshot | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/uozYjmoUg0— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 27, 2026
உடனே அதிரடிப்படை போலீசார் காடுகளுக்குள் புகுந்து மேலும் 8 கைதிகளை சுற்றி வளைத்து இன்று பிற்பகல் கைது செய்தனர். இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 13-ஆக அதிகரித்துள்ளது. மேலும் 4 பேரை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் கானாவிலக்கு காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். அங்கு அவர்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் ஆய்வு
இதனிடையே, தமிழக சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் தேக்கம்பட்டிக்கு நேரில் வந்து விசாரணை நடத்தினார். சிறைச்சாலையின் பாதுகாப்பு குறித்தும் அவர் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
சுமார் 5 மணி நேரத்திற்குப் பின் ஆய்வுப் பணிகளை முடித்துக் கொண்டு புறப்பட்ட சந்தீப் ராய் ரத்தோர் செய்தியாளர்களிடம், 'சிறை விதிகள் எங்கு மீறப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் மற்ற கைதிகளும் உடந்தையாக இருந்தார்களா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடத்தப்படும்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் பாதுகாப்புப் பணியில் அலட்சியமாக செயல்பட்டது உறுதியானதால், 2 தலைமை சிறைக் காவலர்கள், 1 முதலாம் நிலை காவலர் மற்றும் 6 இரண்டாம் நிலை காவலர்கள் என மொத்தம் 9 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தப்பியோடிய 17 பேரில் காவல்துறை மற்றும் தனிப்படைகளின் தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கையால் தற்போது வரை 13 கைதிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தலைமறைவாக உள்ள மீதமுள்ள 4 கைதிகளின் புகைப்படங்கள் மற்றும் அடையாளங்கள் அண்டை மாவட்டங்களுக்கும், கேரள மாநில எல்லைப் போலீசாருக்கும் பகிரப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சில மணி நேரங்களில் எஞ்சிய 4 பேரும் கைது செய்யப்படுவார்கள்.
இச்சம்பவத்தின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மத்திய சிறைகள், மாவட்ட சிறைகள் மற்றும் பெண்களுக்கான சிறப்பு சிறைகளில் உடனடியாக பாதுகாப்பு தணிக்கை நடத்தி, பாதுகாப்பை பலப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது' என்றார்.
தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய கைதிகள் தப்பிய சம்பவங்கள்
தமிழ்நாட்டில் சிறைச்சாலைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பிய சம்பவங்கள் புதிதல்ல. 1995-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி இரவு வேலூர் கோட்டை திப்பு மகாலின் உள்ளே தடுப்புக் காவலில் இருந்த 43 பேர் தப்பிச் சென்றது தான் மிகப் பெரிய சம்பவமாகும். சிறைக்கு உள்ளே இருந்து வெளிப்புறம் வரை 153 அடிக்கு பூமிக்கு அடியில் சுரங்கம் அமைத்து அவர்கள் தப்பிச் சென்றனர். விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பினரோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் இவர்கள் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அதற்கு முன்னதாக 1995-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 27-ஆம் தேதி சென்னை மத்திய சிறையில் தடா சட்டத்தின் கீழ் அடைக்கப்பட்டிருந்த 9 கைதிகள் தப்பிச் சென்றனர். அதே போல் கடந்த 1991-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 15ஆம் தேதி நள்ளிரவில் வேலூர் மத்திய சிறையின் 6ஆவது பிளாக்கிலிருந்த ஆயுள் தண்டனைக் கைதிகள் 8 பேர் மேற்கூரையின் ஓடுகளை அகற்றி, சிறையின் சுற்றுச்சுவரில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த ஏணி போன்ற அமைப்பை பயன்படுத்தி தப்பி ஓடினர்.
இதுமட்டுமல்லாமல் 1990-ஆம் ஆண்டு சென்னையைக் கலக்கிய ஆட்டோ சங்கர் எனும் ரவுடி, சென்னை மத்திய சிறையிலிருந்து 4 கைதிகளோடு தப்பியோடிய சம்பவம் அப்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் ஒடிசா மாநிலத்தில் பதுங்கியிருந்த அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதனிடையே, சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பிச் செல்லும் சம்பவங்கள் குறித்து தேனி, மதுரை, நெல்லை உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறைகளில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத சிறைத்துறை உயர் அதிகாரி ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பேசினார்.
அப்போது அவர், "தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு சிறைகளில் காவலர்கள் போதுமான எண்ணிக்கையில் இல்லை என்பது தான் இந்நிகழ்வின் மிக முக்கிய வெளிப்பாடு. சிறைத்துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகளின் திடீர் வருகை, கண்காணிப்புகள், சிறைச்சாலை அதிரடி சோதனைகள் அடிக்கடி நடைபெற வேண்டும்.
சிறைக்கு உள்ளேயே இயங்கக்கூடிய உளவுப் பிரிவு மிக மிக அவசியம். அப்போதுதான் கைதிகளின் எண்ண ஓட்டங்களை உணர முடியும். நான்கு பேர் ஒன்றாக உட்கார்ந்து பேசுகிறார்கள் என்றால் அதனை இடைமறித்து, பிரிப்பது மிக முக்கியம். காவலர் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தினால் மட்டும் தான் இதுபோன்ற பிரச்சினைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் என்றார்.