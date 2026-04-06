மூளைச்சாவு அடைந்த 16 வயது சிறுவன்: உறுப்பு தானத்தால் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு

உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட சிறுவனின் உடலுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

மூளைச்சாவு அடைந்த சிறுவனின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை செய்த காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 2:26 PM IST

மதுரை: மூன்றாவது மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்த விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த 16 வயது சிறுவனின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டதில் 5 நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

மதுரை மாவட்டம் வைத்தியநாதபுரம் முனியாண்டி கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் சந்திரசேகர். இவருக்கு 16 வயதில் யாககண்ணன் என்ற மகன் இருந்தார். இந்நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி யாககண்ணன் தனது வீட்டின் மூன்றாவது மாடியிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்தார். இதில் அவருக்கு, முதுகுத் தண்டிலும், தலையிலும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

தொடர்ந்து, சிறுவனை மீட்ட அவரது பெற்றோர், உடனடியாக தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். பிறகு, அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை அவசர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில், உள்நோயாளியாக ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதியன்று அதிகாலை 1.45 மணிக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, சிறுவனுக்கு தலைக்காயப்பிரிவு வார்டில் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில், நேற்று (ஏப்ரல் 5) காலை 9.25 மணியளவில் யாககண்ணன் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, மருத்துவர்களின் அறிவுரையின் பேரில், அவரது குடும்ப உறவினர்கள் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய முன் வந்தனர். தொடர்ந்து, அவரது உடல் உறுப்புகள் எடுக்கப்பட்டன. பின்னர், அவரது உடல் பெற்றோரிடம் முறைப்படி ஒப்புதல் பெறப்பட்டது.

மூளைச்சாவு அடைந்த 16 வயது சிறுவன் யாககண்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்படி, கல்லீரல் பெரம்பலூரில் உள்ள தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருத்துவமனைக்கும், ஒரு சிறுநீரகம் கோயம்புத்தூரில் உள்ள கோவை மெடிக்கல் சென்டர் மற்றும் மருத்துவமனைக்கும், மற்றொரு சிறுநீரகம் திருநெல்வேலி கிட்னி கேர் சென்டருக்கும், கருவிழிகள், தோல் ஆகியவை மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கும் தானமாக வழங்கப்பட்டன. இதன் மூலம் 5 நபர்கள் பயன்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஸ் குமார் கூறியதாவது, “உயிரிழந்த யாககண்ணனின் உடல் தீவிர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்த பிறகு அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் நிர்வாகம் சார்பாக இறுதி மரியாதை செய்யப்பட்டு, அவரது குடும்பத்தாரிடம் காவல்துறை மூலம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

யாககண்ணனின் உடல் உறுப்பு தானத்தால் 5 நபர்கள் பயன்பெற்றுள்ளனர். உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவருக்கு தமிழக அரசு சார்பாக இறுதி மரியாதை செய்வதற்காக மதுரை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் உடல் உரிய மரியாதையுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. யாககண்ணனின் உறவினர்கள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

