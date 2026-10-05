சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட 16 பேர் கைது - 11 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்
பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையிலும், பொது சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் வகையிலும் சாகசம் என்ற பெயரில் வீலிங் உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை பெருநகர காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
Published : October 5, 2026 at 9:16 AM IST
சென்னை: பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில், வள்ளுவர் கோட்டம் பகுதியில் பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட 16 பேரை கைது செய்த போலீசார், 11 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
சென்னையில் பிரதான சாலைகளில் நள்ளிரவு நேரங்களில் இளைஞர்கள் கூட்டமாக இருசக்கர வாகனங்களில் பைக் ரேஸ் மற்றும் சாகசங்களில் ஈடுபடுவது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக வார இறுதி நாட்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அதிகளவில் நடைபெறுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் நேற்று (அக்.4) அதிகாலை நுங்கம்பாக்கம் வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே சுமார் 15 முதல் 20 பேர் அடையாளம் தெரியாத இருசக்கர வாகனங்களில் திரண்டு, பொதுமக்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் அதிவேகமாகவும், அஜாக்கிரதையாகவும் வாகனங்களை இயக்கி சாகசத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும், நுங்கம்பாக்கம், ஜெமினி, கோடம்பாக்கம், ஐஐடி மேம்பாலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் திரண்டு அதிவேகமாக வாகனங்களை இயக்கி சாகசங்களில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையங்களில் 3 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து, போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு இருசக்கர வாகனங்களில் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட 16 பேரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து சாகசத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 11 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், பதிவு எண் பலகை இல்லாமல் இயக்கப்பட்ட 56 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதற்கிடையே, நேற்று ஐஐடி மேம்பாலத்தில் இருந்து விழுந்து கல்லூரி மாணவர் குகன் (21) உயிரிழந்த சம்பவமும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. விபத்து நடந்தபோது குகன் பைக்கை ஓட்டி வந்தாரா அல்லது பின்னால் அமர்ந்து வந்தாரா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விபத்துக்குள்ளான பைக்கை உடன் வந்தவர்கள் அங்கிருந்து எடுத்துச் சென்றதாக கூறப்படும் நிலையில், சம்பவம் தொடர்பான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ள காணொளிகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இதனையடுத்து, சென்னையில் பைக் சாகசங்களில் ஈடுபடுபவர்களை கண்டறிந்து கைது செய்யும் நடவடிக்கையை போலீசார் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். சாகசத்தில் ஈடுபட்ட மற்ற நபர்களை பிடிக்க தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையிலும், பொது சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் வகையிலும் சாகசம் என்ற பெயரில் வீலிங் உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை பெருநகர காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
மேலும், பைக் சாகசங்களில் ஈடுபடும் காட்சிகளை காணொளியாக பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுபவர்களையும் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
சென்னையில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறும் பகுதிகளில் தொடர்ந்து தீவிர கண்காணிப்புடன் கூடிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.