ரூ. 30-க்கு சன்னரக அரிசி: 184 விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் 16 மெட்ரிக் டன் அரிசி விற்பனை
995 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, இதில் 574.058 மெட்ரிக் டன் அரிசி 34 மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அவற்றில் 439,108 மெட்ரிக் டன் அரிசி விற்பனை நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
Published : October 22, 2026 at 12:40 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 184 விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் 16 மெட்ரிக் டன் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து கூட்டுறவுத் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், தமிழ்நாடு அரசு, பொதுமக்களுக்கு அத்யாவசியப் பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி நியாயமான விலையில் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக சன்ன ரக அரிசியின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாடு முழுவதும் அமுதம் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ.30 (பொட்டலம்) என்ற விலையில் சன்னரக அரிசி விற்பனை 17.10.2026 அன்று சென்னையில் முதற்கட்டமாக 30 இடங்களில் தொடங்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த திட்டத்திற்காக மொத்தம் 995 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, இதில் 574.058 மெட்ரிக் டன் அரிசி 34 மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அவற்றில் 439,108 மெட்ரிக் டன் அரிசி விற்பனை நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
மாநிலம் முழுவதும் 34 மாவட்டங்களில் மொத்தம் 184 விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் சன்னரக அரிசி விற்பனை நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி, நேற்று (அக்.21) வரையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் மொத்தம் 16 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக சென்னையில் உள்ள 19 விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் இதுவரை 1,286 கிலோ சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. திருவல்லிக்கேணி நகரக் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் மாநகராட்சி வணிக வளாக விற்பனை முனையத்தில் 298 கிலோவும், கார்த்திகேயன் சாலையில் உள்ள விற்பனை முனையத்தில் 178 கிலோவும், பார்க் டவுன் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனைப் பண்டகசாலையின் விற்பனை முனையத்தில் 120 கிலோவும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்களுக்கு சன்னரக அரிசி குறைந்த விலையில் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதுடன், அரிசி விலை உயர்வால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் குறைக்கும் வகையிலும் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சன்னரக அரிசி விலை உயர்வு
பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் எல் நினோ தாக்கத்தில் அரிசி உற்பத்தி குறைந்துள்ள நிலையில், விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சன்னரக அரிசியின் உள்ளூர் விளைச்சலும், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வரும் வரவும் குறைந்துள்ளதால், கிலோ ரூ. 75 வரை விலை உயர்ந்து விற்பனையாகிறது.
விலை உயர்வினால் மக்கள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவான நிலையில், அமுதம் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகளின் மூலம் கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.