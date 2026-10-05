சென்னையில் ஆபத்தான முறையில் பைக் சாகசம் - 16 பேர் கைது; 11 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்
போக்குவரத்து காவல்துறையினர் சென்னை முழுவதும் தீவிர வாகனத் தணிக்கை மேற்கொண்டனர். அதில் பதிவு எண் பலகைகள் இல்லாமல் இயக்கப்பட்ட 56 இருசக்கர வாகனங்கள் கண்டறியப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
Published : October 5, 2026 at 5:20 PM IST
சென்னை: நுங்கம்பாக்கம் வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே பொதுமக்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் பைக் சாகசங்களில் ஈடுபட்ட 16 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 3 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, 11 இருசக்கர வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சென்னை நகரில் இருசக்கர வாகனங்களில் ஆபத்தான முறையில் சாகசம் மேற்கொள்ளும் சம்பவங்களை தடுக்க போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், நுங்கம்பாக்கம் வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே நேற்று (அக்.4) அதிகாலை சுமார் 15 முதல் 20 பேர் இருசக்கர வாகனங்களில் வந்து, ஆபத்தான முறையில் அதிவேகமாகவும், அஜாக்கிரதையாகவும் இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டி சாகசத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பொதுமக்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த பைக் ரேஸ் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார் இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். மேலும் இச்சம்பவம் தொடர்பாக போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு மற்றும் சட்டம் - ஒழுங்கு காவல் நிலையங்களில் 3 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
16 பேர் கைது; 11 பைக்குகள் பறிமுதல்
இந்த வழக்குகள் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், இருசக்கர வாகனங்களில் சாகசத்தில் ஈடுபட்டவர்களில் 16 பேரை கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து சாகசத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 11 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களையும் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து போக்குவரத்து காவல்துறையினர் சென்னை முழுவதும் தீவிர வாகனத் தணிக்கை மேற்கொண்டனர். அதில் பதிவு எண் பலகைகள் இல்லாமல் இயக்கப்பட்ட 56 இருசக்கர வாகனங்கள் கண்டறியப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
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பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையிலும், பொது சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் வகையிலும் சாகசம் என்ற பெயரில் வீலிங் செய்து, ஆபத்தான முறையில் இருசக்கர வாகனங்களை இயக்குபவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என சென்னை பெருநகர காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.