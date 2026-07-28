உயர் மருத்துவ படிப்புகளில் நிரப்பப்படாத 151 இடங்கள்: உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு குறித்து அமைச்சர் அருண்ராத் பெருமிதம்
தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்குத்தான் எப்போதுமே முதன்மை மற்றும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.
Published : July 28, 2026 at 10:40 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நிரப்பபடாத, உயர் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான 151 சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்களை ஒன்றிய அரசுக்கு நாளைக்குள் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவில் இடம்பெற்ற அம்சங்களை குறிப்பிட்டு இதனை 'வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு' என்று அமைச்சர் அருண் ராஜ் வர்ணித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ படிப்பில் முதல் சுற்று கலந்தாய்வில் நிரம்பாமல் காலியாக உள்ள இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கு அளித்த பின்னர், மாணவர் சேர்க்கை காண கட் ஆப் மதிப்பெண் குறைத்தால் அதில் 50 சதவீத இடங்களை தமிழகத்திற்கு ஒதுக்க வேண்டுமென உச்ச நீதிமன்றம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கி உள்ளது என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் 2026 விருதுகள் வழங்கும் விழா சென்னை தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது. மருத்துவத்துறையில் சிறந்த சேவையாற்றிய மருத்துவர்களுக்கு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் விருதுகளை வழகினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் துறை செயலாளர் தரேஸ் அகமது, தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகநாதன், பதிவாளர் செந்தில் வடிவு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ் ," உயர் சிறப்பு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர் சேர்க்கையில் மாநில இட ஒதுக்கீடுகள் நிரம்பாத பட்சத்தில் அவற்றை அகில இந்திய இட ஒதுக்கீட்டுக்கு பரிந்துரைக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது, இதனால் தமிழ்நாடு மருத்துவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான இடங்கள் பறிக்கப்பட்டன. கட் ஆப் குறைக்கப்பட்டால் அதில் 50 சதவீத இடங்களை தமிழக அரசுக்கு வழங்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது, இந்த நாள் உயர் சிறப்பு மருத்துவ சேர்க்கைக்கான மிக முக்கியமான நாள்.
பல தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதலாக கல்விக் கட்டணங்களை பெற்று வந்தனர். அது இப்போது நடக்கவில்லை. இங்கு விருது வாங்கிய அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் முதலமைச்சர் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்." என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண் ராஜ், "தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் சார்பில் மருத்துவ தினத்தை முன்னிட்டு, 20 சிறந்த மருத்துவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
விருது பெற்ற மருத்துவர்களுக்கும், அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கும் தமிழக அரசின் சார்பில் பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துகளும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ சேர்க்கை தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு இன்று கிடைத்துள்ளது.
சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிப்புகளுக்கான மாநிலத் தொகுப்பு (State Quota) இடங்களில், கலந்தாய்வுக்குப் பிறகும் காலியாக இருக்கும் இடங்களை அகில இந்தியத் தொகுப்பிற்கு (All India Quota) ஒப்படைக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது.
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கடந்த காலங்களில் உரிய வாதங்களை முன்வைக்காததால் தமிழக மருத்துவர்களுக்கு அந்த இடங்கள் கிடைக்காத நிலை இருந்தது. ஆனால் இந்த ஆண்டு, தமிழக அரசின் சார்பில் சரியான வாதங்களை முன்வைத்ததன் மூலம் உச்சநீதிமன்றத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாதகமான தீர்ப்பு பெறப்பட்டுள்ளது.
மாநில ஒதுக்கீட்டில் காலியாக உள்ள சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்களை அகில இந்தியத் தொகுப்பிற்கு வழங்கிய பின், அவர்கள் இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு நடத்திய பிறகும் இடங்கள் காலியாக இருந்தால், கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்ணைக் குறைத்து தன்னிச்சையாக நிரப்ப முடியாது,
ஒருவேளை கட்-ஆஃப் குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டால், அந்த காலியிடங்களில் 50% இடங்களை மீண்டும் மாநிலத் தொகுப்பிற்கே ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தெளிவான வழிகாட்டுதல் இல்லாததால் இதுவரை அகில இந்தியத் தொகுப்பிற்கு இடங்களைச் சரண்டர் செய்யாமல் வைத்திருந்த நிலையில், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி 151 சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்கள் நாளை சரண்டர் செய்யப்படும்." என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பை முடிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு 2 ஆண்டுகள் கட்டாய பாண்ட் காலம் உள்ளது. சென்ற ஆண்டு முடித்த மருத்துவர்கள் தற்போது பாண்ட் பணிகளைச் செய்து வரும் நிலையில், புதிதாகப் பட்டம் முடித்த மருத்துவர்களுக்கான பாண்ட் சேவை தொடங்குவதில் தாமதம் நிலவுகிறது.
இதனால், பாண்ட் காலத்தை 2 ஆண்டுகளில் இருந்து 1 ஆண்டாகக் குறைப்பதா? அல்லது தேவைக்கேற்ப 1 ஆண்டில் அவர்களை விடுவிப்பதா? என்பது குறித்து அரசு விரைவில் முடிவெடுக்கவுள்ளது" என்றார் அமைச்சர்.
சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் பெண் ஒருவரின் சடலம் மாற்றித் தரப்பட்டதாக எழுந்த சர்ச்சை குறித்து பேசிய அவர், காவல்துறையினரும் உறவினர்களும் உடலை அடையாளம் காண்பதில் ஏற்பட்ட சிறிய குழப்பத்தால் இந்நிகழ்வு ஏற்பட்டது. தவறு தெரியவந்த உடனேயே, 30 நிமிடங்களுக்குள் சரியான சடலம் உரிய குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது" என்று அமைச்சர் கூறினார்.
அரசு மருத்துவமனைகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் 'ஹவுஸ் கீப்பிங்' ஊழியர்களுக்கே எலி மற்றும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் பொறுப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறிய அமைச்சர், இதற்கான வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளன. முதலமைச்சரே இதுகுறித்து நேரடியாகத் தொடர்புகொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தியுள்ளார். இனிவரும் காலங்களில் எலித் தொல்லை இருக்காது என்றார்.
முதலமைச்சர் அலுவலகம் நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு மாற்றுவது தொடர்பாகவும், தலைமை செயலக ஊழியர் சங்கத்தின் எதிர்ப்பு குறித்தும் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, "இதில் உள்நோக்கம் கற்பிக்கப்படுகிறது. பட்ஜெட் பணிகளுக்கும் அலுவலக மாற்றத்திற்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்லை, இதனால் அரசுப் பணிகள் எந்தவிதத்திலும் பாதிக்கப்படாது.
தற்போதுள்ள இடத்தில் இடவசதி குறைவாக இருப்பதால், முதலமைச்சரைச் சந்திக்க வரும் பார்வையாளர்களுக்குச் சிரமம் ஏற்படுகிறது. மக்களுக்கு எளிய சேவையை உறுதிப்படுத்தவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது" என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதிலளித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்குத்தான் எப்போதுமே முதன்மை மற்றும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறிய அமைச்சர், "ஒன்றிய அரசு தேவையில்லாத சர்ச்சைகளை உருவாக்கி அரசுக்கு நெருக்கடி தர முயல்கிறது.
மாநிலங்களின் உரிமைகளுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் ஒன்றிய அரசு உரிய அங்கீகாரமும் மதிப்பும் அளிக்க வேண்டும். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து புறந்தள்ளப்படுவதையோ அல்லது மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்படுவதையோ தமிழக அரசும், தமிழக வெற்றிக் கழகமும் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது. தமிழக அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்திற்கே முதலிடம் அளிக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, உயர் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான 151 சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்களை நிரப்புவது தொடர்பாகவும் இதில், பயிற்சி மருத்துவர்களுக்கு உரிய ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரி, தமிழ்நாடு மருத்துவ அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.நரசிம்மா தலைமையிலான அமர்வின் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அமைச்சர் அருண்ராஜ் செய்தியாளர்களிடம் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்ட உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்தது. இந்த வழக்கின் விசாரணையை ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.