நைஜீரியாவை சேர்ந்தவருக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை: கோவை சிறப்பு நீதிமன்றம் அதிரடி
இளைஞர்கள், ஐடி நிறுவன ஊழியர்களிடம் போதைப்பொருளை விற்க திட்டமிட்டு இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
Published : May 28, 2026 at 4:36 PM IST
சென்னை: டெல்லியில் இருந்து கோவைக்கு தடைச் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளைக் கடத்தி வந்த நைஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்த இளைஞருக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து கோவை சிறப்பு நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னை மண்டல போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், டெல்லியில் இருந்து ரயில் மூலம் கோவைக்கு போதைப்பொருள் கடத்தப்பட்டு வருவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இந்த தகவலின் அடிப்படையில் சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் உஷார்படுத்தப்பட்டு, கோவை ரயில் நிலையத்தில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். குறிப்பாக, ரயில் பயணிகளிடம் அதிகாரிகள் தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, ரயிலில் வந்த நைஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்த எக்வின் கிங்ஸ்லி உகோச்சுக்வு என்பவரை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் விசாரணை செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர் கொண்டு வந்த உடைமைகளையும் அவர்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினர். இதில், எட்டு பார்சல்களில் சுமார் 2 கிலோ 235 கிராம் ஆம்பெட்டமின் எனும் தடைச் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளை அவர் மறைத்து வைத்துக் கொண்டு வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதன் சர்வதேச மதிப்பு சுமார் ஒரு கோடிக்கும் அதிகம் என போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அதையடுத்து எக்வின் கிங்ஸ்வி இடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், இந்த போதைப் பொருள் டெல்லியில் இருந்து ரயில் மூலம் கோவைக்கு கடத்தி வரப்பட்டதும், அங்கு இளைஞர்கள், ஐடி நிறுவன ஊழியர்களிடம் விற்க அவர் திட்டமிட்டிருந்ததும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, அந்த நைஜீரியா இளைஞர் மீது போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த அதிகாரிகள், அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்த வழக்கின் குற்ற பத்திரிக்கையை கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் கோவை போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்தனர்.
வழக்கை விசாரித்து வந்த சிறப்பு நீதிமன்றம், குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதை அடுத்து, தற்போது அந்த நைஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்த நபருக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 1.5 லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
இந்த தீர்ப்பை வரவேற்றுள்ள சென்னை மண்டல போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள், "இந்த ஆண்டில் மட்டும் ஏழு வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை ஒடுக்கவும், போதையில்லா இந்தியா என்ற இலக்கை அடையவும், கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம்" எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
போதைப்பொருள் விற்பனை, கடத்தல், பதுக்குதல் தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் 1933 என்ற எண்ணிற்கு ரகசியமாக தெரிவிக்கலாம் என்றும் அவர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.