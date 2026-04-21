சிறுமிக்கு நேர்ந்த பயங்கரம்: சுபநிகழ்ச்சிக்கு சென்ற இடத்தில் 8 பேர் கொண்ட கும்பல் அட்டூழியம்
சிறுமிக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் சீருடை அணியாத காவலர்கள் மருத்துவமனையில் பணி அமர்த்தப்பட்டு, தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Published : April 21, 2026 at 3:25 PM IST
காஞ்சிபுரம்: சுபநிகழ்ச்சிக்காக உறவினர் வீட்டிற்கு சென்ற 15 வயது சிறுமியை 8 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் ஒன்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய சம்பவம் காஞ்சிபுரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 11ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 15 வயது மதிக்கத்தக்க மாணவி, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பிரம்மதேசம் பகுதியில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு நேற்று (ஏப்ரல் 20) சுபநிகழ்ச்சிக்காக சென்றுள்ளார். நிகழ்ச்சி முடிந்து அங்கிருந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது, அந்த சிறுமியை 8 பேர் கொண்ட கும்பல், இருசக்கர வாகனங்களில் பின்தொடர்ந்து சென்றுள்ளனர். பின்னர் அந்த சிறுமியை வழிமறித்த அவர்கள், அவரை காட்டுப்பகுதிக்குள் இழுத்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
அங்கு வைத்து சிறுமியை அவர்கள் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அவரை அங்கேயே விட்டுவிட்டு அந்த கும்பல் சென்றது. பின்னர் வீடு திரும்பிய சிறுமிக்கு உடல்நிலை மோசமானது. இதையடுத்து, அந்த சிறுமியை அவரது பெற்றோர்கள் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். சோதனையில், அவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. மேலும், அவரது உடல்நிலையும் கவலைக்கிடமானது.
இதுகுறித்த தகவலின் பேரில், சம்பவ இடத்துக்கு வந்த திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஏஎஸ்பி சதீஷ்குமார் தலைமையிலான போலீசார் சிறுமியிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது எத்தனை பேர் இந்த செயலில் ஈடுபட்டனர்; அவர்களுடைய அடையாளங்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களை, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி போலீசாரிடம் வாக்குமூலமாக அளித்தார்.
|இதையும் படிங்க: நயினார் நாகேந்திரன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய அமலாக்கத்துறைக்கு உத்தரவிட நீதிமன்றம் மறுப்பு
சிறுமி அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட போலீசார் தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளிகளை தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர். தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு, சாட்சியங்கள், கைரேகைகள், இருசக்கர வாகன தடயங்களை சேகரித்து வருகின்றனர். இதனால் கிராமம் அருகே போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், "சிசிடிவி கேமராக்கள், சமூக வலைதளங்களை ஆய்வு செய்து குற்றவாளிகளை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுபோன்ற குற்றங்கள் நடப்பதை தடுக்கவும், குற்றவாளிகளை பிடித்து கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டுமெனவும் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து சிறுமிக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் சீருடை அணியாத காவலர்கள் மருத்துவமனையில் பணியில் அமர்த்தப்பட்டு, தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.