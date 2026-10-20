சென்னையில் 13-வது மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து 15 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு: தீவிர விசாரணை
சிறுவன் உயிரிழந்தது எப்படி என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 20, 2026 at 10:59 PM IST
சென்னை: சென்னை வியாசர்பாடியில் 13-வது மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து 15 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை வியாசர்பாடி எம்ஜிஆர் நகர் முதல் தெருவைச் சேர்ந்த உமாபதி என்பவருக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இவரது மூத்த மகன் ராஜேஷ்குமார் (15). இவர் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை படித்துவிட்டு, பின்னர் படிப்பை தொடராமல் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, கடந்த 13-ஆம் தேதி கொடுங்கையூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கலா என்பவரின் வீட்டில் இருந்து ரூ.32 ஆயிரம் பணம் திருடு போனது.
இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய கொடுங்கையூர் போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். இதில் சிறுவன் ராஜேஷ்குமார் தான் பணத்தை திருடி இருப்பதை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். சிறுவன் என்பதால் அவரது பெற்றோரை அழைத்த போலீசார், திருடப்பட்ட பணத்தை மீட்டுக் கொடுக்குமாறு அறிவுறுத்தி அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சிறுவன் ராஜேஷ்குமாரிடம் அவரது பெற்றோர் பணம் எங்கே உள்ளது என்று கேட்டுள்ளனர். அதற்கு ராஜேஷ்குமார், வியாசர்பாடி முல்லை நகர் பகுதியில் உள்ள டிடி பிளாக் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் பணம் இருப்பதாக கூறியுள்ளார். இதையடுத்து, இன்று காலை பெற்றோரை அழைத்துக் கொண்டு டிடி பிளாக் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு சிறுவன் ராஜேஷ் குமார் சென்றுள்ளார்.
பின்னர் குடியிருப்பின் 13-வது மாடிக்கு சிறுவன் சென்றிருக்கிறார். அப்போது ராஜேஷ்குமார் அங்கிருந்து கீழே விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த ராஜேஷ்குமார் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த எம்கேபி நகர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சிறுவனின் உடலை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எம்.கே.பி. நகர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, சிறுவன் உயிரிழந்தது எப்படி என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.