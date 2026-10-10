நாளை சென்னை வருகிறார் பிரதமர் மோடி - 15 ஆயிரம் போலீசார் கொண்ட ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடு
பிரதமர் மோடி பயணிக்கும் முக்கிய சாலைகள் மற்றும் வழித்தடங்களில் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : October 10, 2026 at 7:35 AM IST
சென்னை: பிரதமர் மோடி நாளை (அக்டோபர் 11) சென்னை வருவதை முன்னிட்டு 15,000 காவல் அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சென்னை வருகையையொட்டி மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தலைமையில் வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையரகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கூடுதல் காவல் ஆணையர்கள், இணை ஆணையர்கள், துணை ஆணையர்கள் உள்ளிட்ட காவல் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
இதில், பிரதமர் மோடியின் பயணத் திட்டம் மற்றும் அவர் செல்லும் வழித்தடங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, காவல் ஆணையர் அமல்ராஜின் உத்தரவின் பேரில், சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த 15,000 காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.
கூடுதல் காவல் ஆணையர்கள், இணை ஆணையர்கள், துணை ஆணையர்கள், உதவி ஆணையர்கள், சட்டம்-ஒழுங்கு, குற்றப்பிரிவு, போக்குவரத்துப் பிரிவு மற்றும் சிறப்புப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த காவலர்கள், ஆயுதப்படையினர், கமாண்டோ பிரிவினர், தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் படையினர் உள்ளிட்டோர் தலைமையிலான ஐந்து அடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தொடர்ந்து, பிரதமர் மோடி வருகை தரும் சென்னை விமான நிலையம், போரூர் பைபாஸ் மெட்ரோ நிலையம், கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள சென்னை ஐஐடி வளாகம், நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மைய வளாகம், கிண்டியில் உள்ள மக்கள் பவன் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பிரதமர் மோடி பயணிக்கும் முக்கிய சாலைகள் மற்றும் வழித்தடங்களில் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். முக்கிய இடங்களில் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னையில் உள்ள தங்கும் விடுதிகள், நட்சத்திர ஓட்டல்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
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அங்கு தங்கியுள்ளவர்களின் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்படுவதுடன், சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் யாரேனும் உள்ளனரா என்பதையும் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர். இதுதவிர, சென்னையின் முக்கிய சாலைகளில் வாகனச் சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ரயில் நிலையங்கள், மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள், பேருந்து முனையங்கள் உள்ளிட்ட மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களிலும் கூடுதல் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.