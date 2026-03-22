பெரியகுளத்தில் தெரு நாய் கடித்து குதறியதில் மூதாட்டி உட்பட 15 பேர் காயம்
சாலையில் செல்லும் பெரியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை தெருநாய்கள் சுற்றி வளைத்து கடிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகின்றன.
Published : March 22, 2026 at 3:37 PM IST
தேனி: பெரியகுளம் பகுதியில் சாலையில் சுற்றித் திரிந்த தெரு நாய் கடித்ததில் சிறுமி, மூதாட்டி உட்பட 15 நபர்கள் பலத்த காயமடைந்து பெரியகுளம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. இது அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு பெரும் ச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இரவு நேரங்களில் சுமார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் ஒன்றாக சுற்றித் திரிவதால் பொதுமக்கள் அச்சத்துடனே வெளியே செல்லும் நிலை உருவகியுள்ளது. இதுகுறித்து பெரியகுளம் நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை முறையிட்டும் தெரு நாய்களின் நடமாட்டம் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்று அப்பகுதி பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இந்த நிலையில் பெரியகுளம் வடகரை இரண்டாவது வார்டு வைத்தியநாதபுரம் பகுதியில் நேற்று வெறி பிடித்த நாய் ஒன்று சாலையில் நடந்து சென்ற சிறுவர் மற்றும் மூதாட்டியை துரத்தி கடித்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அந்தப் பகுதியில் நாய் கடித்ததில் 6 க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்த நிலையில், அந்த நாய் பெரியகுளம் நகர்மன்ற தலைவர் சுமிதா சிவகுமார் வார்டு பகுதியில் சாலையில் சென்ற பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் காலை கடித்து குதறியது.
இதில் 80 வயது மூதாட்டி ஒருவர் காலில் பலத்த காயம் அடைந்துள்ளார். மொத்தமாக சிறுமி, பெண்கள் மற்றும் மூதாட்டி உட்பட 15 நபர்களை வெறிநாய் கடித்ததில் காயமடைந்து பெரியகுளம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். பொதுமக்களை நாய் கடித்து வருவது குறித்து பெரியகுளம் நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்தும் எவ்வித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. எனவே சாலையில் சுற்றித் திரியும் தெருநாய்களை உடனடியாக பிடித்து காப்பகத்தில் விட வேண்டும் என அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக விடுத்துள்ளனர்.
முன்னதாக, தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாய்க்கடி சமபவங்கள் பெருமளவில் அதிகரித்து வருகின்றன. சாலையில் செல்லும் பெரியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை தெருநாய்கள் சுற்றி வளைத்து கடிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. இதனால் நாய்க்கடியால் ரேபிஸ் தொற்று ஏற்பட்டு உயிரிழப்பவர்கள் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது.