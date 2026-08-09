சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட 15 நீதிபதிகள் இன்று பதவியேற்பு
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அடங்கிய கொலீஜியம் பரிந்துரைத்த 19 பேரில் 15 பேரை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு ஒப்புதல் வழங்கினார்.
Published : August 9, 2026 at 9:52 AM IST
சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள 15 நீதிபதிகளுக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி இன்று (ஆகஸ்ட் 9) பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க உள்ளார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் காலியாக உள்ள நீதிபதிகள் பணியிடங்களை நிரப்பும் வகையில், 19 பேரை நீதிபதிகளாக நியமிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற மூத்த நீதிபதிகள் அடங்கிய கொலீஜியம் உச்சநீதிமன்ற கொலிஜியத்திற்கு பரிந்துரை செய்தது.
இதனை ஆய்வு செய்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அடங்கிய கொலீஜியம், கடந்த மே மாதம் அந்த பட்டியலை மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்திருந்தது. இந்த பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்ட குடியரசுத்தலைவர் திரெளபதி முர்மு, பரிந்துரைக்கப்பட்ட 19 பேரில் 15 பேரை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க ஒப்புதல் வழங்கினார்.
அதன்படி, என்.ரமேஷ், ஜி.கே. முத்துக்குமார், ஆர்.ஆர். விவேகானந்தன், எஸ். ரவிக்குமார், என். திலீப்குமார், எ. மனோகரன், கே. கோவிந்தராஜன், ரஜ்னீஷ் பத்தியில் ஆகிய 8 வழக்கறிஞர்களும், மாவட்ட நீதிபதிகளாக உள்ள பி. முருகன், எம்.டி. சுமதி, எஸ். அல்லி, சி. திருமகள் சந்திரசேகர், எஸ். கார்த்திகேயன், பி. முருகேசன், என். குணசேகரன் ஆகிய 7 பேரும் என 15 பேரை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நீதிபதிகள், இன்று (ஆகஸ்ட் 9) பதவியேற்க உள்ளனர். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பகல் 1.35 மணியளவில் நடக்க உள்ள இந்த நிகழ்ச்சியில், புதிய நீதிபதிகளுக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க உள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: கடந்து வந்த பாதையை மறந்தால் இனி எங்கே போவோம் என்பதையும் மறந்துவிடுவோம் - கனிமொழி எம்.பி
இதற்கு முன்னர் 2016ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் 15 நீதிபதிகளுக்கு அப்போதைய தலைமை நீதிபதி சஞ்சய் கிஷன் கவுல் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை 75 ஆக உள்ள நிலையில், புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள 15 நீதிபதிகளுடன் சேர்த்து, நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 66 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மேலும், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 9 ஆக குறைகிறது. வரும் காலங்களில் இந்த பணியிடங்களும் நிரப்பப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்று பதவியேற்கவுள்ளவர்களின் மாவட்ட நீதிபதி பொறுப்பில் இருந்து, கடந்த மாதம் ஓய்வு பெற்ற அல்லி, நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் வயது வரம்பின் படி இரண்டு ஆண்டுகள், அதாவது 2028 வரை நீதிபதியாக தொடர்வார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.