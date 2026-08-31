மதுரை, நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடி இடமாற்றம்
திருநெல்வேலி புறநகர் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக பிஸ்வாஜ்ட் பண்டா ஐபிஎஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : August 31, 2026 at 11:48 PM IST
சென்னை: காவல்துறையில் 15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து தமிழக அரசு இன்று அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்தது முதலாக, ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தொடர்ச்சியாக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.
அதேபோல, காத்திருப்போர் பட்டியில் இருக்கும் அதிகாரிகளுக்கு புதிய பதவிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், மதுரை, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட 15 மாவட்டங்களில் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் (ASP) நிலையில் உள்ள 15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணி இடமாற்றம் செய்தும், புதிய அதிகாரிகளை நியமித்தும் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கே.மணிவாசன் ஆணை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, தூத்துக்குடி புறநகர் உதவிக் காவல் கண்காணிப்பாளராக அஞ்சித் எ. நாயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக பி.அங்கிதா ஐபிஎஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு உட்கோட்டம் உதவிக் காவல் கண்காணிப்பாளராக அஸ்வின் ஐபிஎஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். திருநெல்வேலி புறநகர் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக பிஸ்வாஜ்ட் பண்டா ஐபிஎஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
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கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் உட்கோட்டம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக சத்திரியா கவின் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். திருச்சி மாவட்டம் திருவெறும்பூர் உட்கோட்டம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக இன்பா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்
திண்டுக்கல் புறநகர் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக மஞ்சிமா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் உட்கோட்டம் உதவி காவல்த கண்காணிப்பாளராக மன்னம் சுஜீத் சம்பத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி உட்கோட்டம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக நீல் சர்மா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
ராமநாதபுரம் உட்கோட்டம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக நேகா பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். நாகப்பட்டினம் உட்கோட்டம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக பிரியங்கா பார்கவ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
திருவண்ணாமலை புறநகர் உட்கோட்டம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக ராகுல் வி. கோபால் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் உட்கோட்டம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக சைந்தானே ஸ்பவ்னிலா அனில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
மதுரை மாவட்டம் ஊமச்சிகுளம் உட்கோட்டம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக தானோ சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மதுரை மாவட்டம் அண்ணாநகர் சரக உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக ஆசிஷ் புனியா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.