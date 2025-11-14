ஹாக்கி உலகக் கோப்பை வருகை; ''மதுரை மல்லி'' பூக்களை தூவி விளையாட்டு வீரர்கள் உற்சாக வரவேற்பு!
வெற்றிக் கோப்பை பயணிக்கும் இடங்களில் நமது பண்பாடு, பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள், காவல் துறை சார்பில் குதிரைப்படை அணிவகுப்புகள், சிலம்பாட்டம், ஒயிலாட்டம் ஆகியவை நடைபெற உள்ளன.
Published : November 14, 2025 at 11:56 PM IST
மதுரை: மதுரை மற்றும் சென்னையில் நடைபெற உள்ள 14 ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக் கோப்பை போட்டி வெற்றிக்கோப்பை மதுரை வந்தடைந்தது. இதனையொட்டி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மதுரை–சிவகங்கை சாலை சந்திப்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
14 ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக்கோப்பை போட்டி தமிழ்நாட்டில் சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் மற்றும் மதுரையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் ஆகிய 2 இடங்களில் வரும் 28.11.2025 முதல் 10.12.2025 வரை நடைபெற உள்ளது.
இதையொட்டி தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் ஹாக்கி இந்தியா இணைந்து நடத்தும் 14வது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக்கோப்பைப் போட்டிக்கான வெற்றி கோப்பையினை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமைச் செயலகத்தில் கடந்த நவம்பர் 5 ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னை மேயர் இராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 14 ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக் கோப்பை போட்டியின் சின்னமான காங்கேயனை அறிமுகப்படுத்தி, உலக கோப்பை போட்டிக்கான வெற்றி கோப்பையின் தமிழ்நாடு முழுவதற்குமான சுற்றுப்பயணத்தை கொடியசைத்து வழியனுப்பி வைத்தார்.
14 ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலக கோப்பை போட்டிக்கான வெற்றிக்கோப்பை பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சென்ற நிலையில் இன்று மதுரை மாவட்டத்துக்கு வந்தது. இதனையொட்டி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மதுரை – சிவகங்கை சாலை சந்திப்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
வெற்றிக் கோப்பையை விளையாட்டு வீரர்கள், மாணவ மாணவிகள், பொதுமக்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் ''மதுரை மல்லி'' பூக்களை தூவி வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும் கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், மயிலாட்டம் ஆகிய நாட்டுப்புற கலைகள் வாயிலாகவும், வெற்றி கோப்பைக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
நாளை வெற்றிக் கோப்பை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஷ்வரர் திருக்கோவிலில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டு பின்னர் காமராஜர் சாலை, தெப்பக்குளம், குருவிக்காரன் சாலை, ஆவின் சந்திப்பு, கே.கே.நகர் வழியாக மதுரை மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்துக்கு வந்தடைய உள்ளது.
வழிநெடுக வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்படவுள்ளது. மேலும் உலக கோப்பை போட்டிக்கான வெற்றிக் கோப்பை பயணிக்கும் இடங்களில் நமது பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள், காவல் துறை சார்பில் குதிரைப்படை அணிவகுப்புகள், சிலம்பாட்டம், ஒயிலாட்டம், பள்ளி கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.