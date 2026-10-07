காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி நிறைவு விழா- பதக்கங்களை வழங்கி முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து
சட்டத்தை மீறி செயல்படுவது, மனித உரிமை மீறலுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 10:41 PM IST
செங்கல்பட்டு: காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்களுக்கான 14- வது குழுப் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு விழாவில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் விஜய், இந்தப் பயிற்சியில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கு கோப்பைகள், பதக்கங்களை வழங்கி வாழ்த்தினார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஊனமாஞ்சேரியில் உள்ள தமிழ்நாடு காவல் உயர் பயிற்சியகத்தில் இன்று (அக்.07) நடைபெற்ற பயிற்சி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்களுக்கான 14- வது குழுப் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொண்டார். பயிற்சியில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்குக் கோப்பைகள் மற்றும் பதக்கங்களை வழங்கிச் சிறப்பித்தார். அத்துடன், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையையும் ஏற்றுக் கொண்டார்.
காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்களின் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு. பயிற்சியில் ஒட்டுமொத்த அளவில் சிறந்து விளங்கிய ஆனீஷ் பிரதீப்க்கு வீரவாள் (Sword of Honour), முதலமைச்சரின் கோப்பை மற்றும் தங்கப் பதக்கத்தையும், கார்த்திகாவுக்கு வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், திவ்யாவுக்கு வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய், பிற பிரிவுகளில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கும் கோப்பைகள் மற்றும் பதக்கங்களை வழங்கிச் சிறப்பித்தார்.
சட்டத்தை மீறுவது மனித உரிமை மீறலுக்கு வழிவகுக்கும்
விழாவில் பேசிய தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ்குமார் அகர்வால், "தமிழ்நாடு காவல் உயர் பயிற்சியகத்தில் 52 வார கால அடிப்படைப் பயிற்சியை நிறைவுச் செய்து களப்பணிக்குச் செல்லும் 11 பெண் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 25 நேரடி நியமன காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்களுக்கும் வாழ்த்துகள்.
30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காவல் பணி அனுபவத்தில் இருந்து இளம் காவல் அதிகாரிகள் நான்கு முக்கிய விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சட்டத்தின் வரம்புக்குள் நின்று காவல்துறை பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சட்டத்தை மீறி செயல்படுவது மனித உரிமை மீறலுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். சட்டம்- ஒழுங்கைப் பராமரிக்கும் பணியில் நிதானமாகவும், முறையாகத் திட்டமிட்டும் மனிதநேயத்துடனும் செயல்பட வேண்டும்.
புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள நிலையில் காவல் அதிகாரிகள் தங்களது சட்ட அறிவை தொடர்ந்து மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கும் தீர்ப்புகளைத் தொடர்ந்து படித்து சட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். களத்தில் காவல் அதிகாரிகள் எவ்வளவு சிறப்பாக பணியாற்றினாலும் அதனை முறையாக எழுத்துப்பூர்வமாக ஆவணப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம்.
வழக்குகள் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு செல்லும்போது சரியான ஆவணப்படுத்தல் இல்லாவிட்டால் களப்பணியின் பலன்கள் பாதிக்கப்படக்கூடும். எனவே, ஒவ்வொரு நடவடிக்கையையும் முறையாக ஆவணப்படுத்துவதில் காவல் அதிகாரிகள் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என அறிவுறுத்தினார்.
தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பெருமை சேருங்கள்
தமிழ்நாடு காவல் உயர் பயிற்சியகத்தின் இயக்குநர் (பொறுப்பு) ராஜீவ் குமார் பேசுகையில், "தமிழ்நாடு காவல் உயர் பயிற்சியகத்தில் 52 வார கால அடிப்படைப் பயிற்சியை நிறைவு செய்து களப்பணிக்குச் செல்லும் இளம் காவல் அதிகாரிகளை வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்.
இந்தப் பயிற்சியில் வகுப்பறைப் பயிற்சிகளுடன் மட்டும் நிறுத்தாமல் உளவுத்துறை, இணையவழிக் குற்றங்கள், தடயவியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் விரிவான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் வனப் பயிற்சி, ஆழ்கடல் நீச்சல் பயிற்சி மற்றும் வெலிங்டனில் ராணுவப் பயிற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
களப்பணிக்குச் செல்லும் புதிய காவல் அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு எளிதில் அணுகக்கூடிய அதிகாரிகளாக இருக்க வேண்டும். காவல் நிலையங்களுக்கு வரும் சாமானிய மக்களின் குறைகளைக் கனிவுடன் கேட்டறிந்து சட்டப்படி அவர்களுக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றை கடைப்பிடித்து பணியாற்றி தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.