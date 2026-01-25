சிவகங்கையில் ‘ரோஜ்கர் மேளா’: 148 இளைஞர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை
2047-க்குள் விடுதலை இந்தியா என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையை அடைவதில், புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் தங்களது பங்கை ஆற்ற வேண்டும் என மத்திய இணை அமைச்சர் பெம்மாசானி சந்திரசேகர் தெரிவித்தார்.
Published : January 25, 2026 at 5:24 PM IST
சிவகங்கை: இலுப்பக்குடியில் நடந்த ‘ரோஜ்கர் மேளா’ நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசுத் துறைகளில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 148 இளைஞர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது.
‘ரோஜ்கர் மேளா’ (Rozgar Mela) திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் 45 இடங்களில் மத்திய அரசின் மெகா வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது. அதில் மத்திய அரசு பணிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லியில் இருந்து காணொலி வாயிலாக பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார். இதன்மூலம் நாடு முழுவதும் மொத்தம் 61,000-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டது.
அதன் ஒருபகுதியாக, சிவகங்கை மாவட்டம் இலுப்பக்குடியில் உள்ள இந்தோ-திபெத் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை (ITBP) வளாகத்தில் 18-வது ‘ரோஜ்கர் மேளா’ (வேலைவாய்ப்பு திருவிழா) நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்றது. இதில், விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட மத்திய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் தகவல் தொடர்புத்துறை இணை அமைச்சர் பெம்மாசானி சந்திரசேகர் மத்திய அரசுத் துறைகளில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 148 இளைஞர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசியபோது, "ரோஜ்கர் மேளா வெறும் நியமனக் கடிதம் பற்றியது மட்டுமல்ல, வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது, கண்ணியம் மற்றும் வலுவான தேசத்தை உருவாக்குவது பற்றியது. நீங்கள் பொது சேவையில் ஈடுபடும்போது நேர்மை, ஒழுக்கம் மற்றும் அர்ப்பணிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும். ‘தற்சார்பு இந்தியா’ (Aatmanirbhar Bharat) என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையின் அடிப்படையில், வெளிப்படையான மற்றும் தகுதி சார்ந்த ஆட்சேர்ப்பு முறையின் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி, அவர்களை மேம்படுத்துவதே இந்த ரோஜ்கர் மேளாவின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
மேக் இன் இந்தியா மற்றும் டிஜிட்டல் இந்தியா போன்ற முயற்சிகள் பாரம்பரிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் துறைகளில் இளைஞர்கள் வெற்றிபெற வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளன. ரோஜ்கர் மேளா, இந்தியாவின் இளைஞர்களை மேம்படுத்துவதற்கான மற்றொரு படியாகும். ரோஜ்கர் மேளா முயற்சியின் கீழ், இதுவரை நாடு முழுவதும் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நியமன கடிதங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நாடு முழுவதும் 51,000 வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும்” தெரிவித்தார்.
மேலும், “வேலை தேடுபவர்கள் உலகளவில் இந்தியா ஒரு சக்திவாய்ந்த நாடாக மாறுவதற்கான பயணத்தில் கற்றுக்கொள்ளவும், வளரவும், பங்களிக்கவும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பிரதம மந்திரி முத்ரா யோஜனா, வணிகம் செய்வதை எளிதாக்குதல் மற்றும் உள்ளூர் மக்களுக்கான குரல் போன்ற சீர்திருத்தங்கள் உள்ளூர் தொழில்களை வலுப்படுத்தியுள்ளன. தொலைத்தொடர்புத் துறையில், உற்பத்தியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஊக்கத் திட்டங்கள் 25,000 உற்பத்தி வேலைகளையும் ரூ.13,000 கோடி மதிப்புள்ள ஏற்றுமதிகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
2047-க்குள் விடுதலை இந்தியா என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையை அடைவதில், புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் தங்களது பங்கை ஆற்ற வேண்டும். ரோஜ்கர் மேளா, இந்தியாவின் இளைஞர்கள் மீதான நம்பிக்கையையும், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தேசிய முன்னேற்றத்திற்கான அதன் அர்ப்பணிப்பையும் பிரதிபலிக்கிறது” என்றார்.