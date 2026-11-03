துணைவேந்தர் இல்லாத 14 பல்கலைக்கழகங்கள்: அரசிடம் என்ன திட்டம் உள்ளது? உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
பல்கலைக்கழகங்கள் துணைவேந்தர் இல்லாமல் செயல்படுவது கல்வி நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : November 3, 2026 at 10:56 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் துணைவேந்தர்கள் இல்லாமல் செயல்படும் 14 பல்கலைக்கழகங்களை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது என்று விளக்கம் அளிக்குமாறு உயர்கல்வித் துறை செயலாளருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்குவது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர்கள் தரப்பில், "அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துக்கு நிரந்தர துணைவேந்தர் இல்லை. பல்கலைக்கழகம், தற்போது ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி தலைமையிலான குழுவால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. பதிவாளர் பல நடைமுறைச் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டுள்ளார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
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ஏற்கனவே மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான வழக்கில், துணைவேந்தர்கள் இல்லாமல் இயங்கும் 14 பல்கலைக்கழகங்களில் முக்கிய முடிவுகளை எப்படி பொறுப்பு பதிவாளரும், நிர்வாகக் குழுவும் எடுக்கிறார்கள் என்பது குறித்து அறிக்கை அளிக்கும்படி, உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், "ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிர்வாகக் குழு, பல்கலைக் கழகங்கள் மற்றும் இணைப்பு பெற்ற கல்லூரிகளை நிர்வகிப்பது சாத்தியமில்லை" என்று குறிப்பிட்டார்.
மேலும், "மூன்று, நான்கு ஆண்டுகளாக இதே நிலையில் பல்கலைக் கழகங்கள் செயல்படுவது கல்வி நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இந்த விவகாரத்தில் அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வியில் குறிப்பாக, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்" என்று நீதிபதி கூறினார்.
மேலும், வழக்கில் தமிழ்நாடு உயர்கல்வித் துறை செயலாளரை தாமாக முன்வந்து எதிர்மனுதாரராகச் சேர்த்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
கடந்த மூன்று, நான்கு ஆண்டுகளாக துணைவேந்தர்கள் இல்லாமலும், சிண்டிகேட் இல்லாமலும் செயல்படும் 14 பல்கலைக்கழகங்களை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவர மாநில அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளது என்பதை தெரிவிக்குமாறு உயர்கல்வித் துறை செயலாளருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
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மேலும், உயர்கல்வித் துறை செயலாளர் சார்பில், அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, வழக்குகளின் விசாரணையை நவம்பர் 17-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி தள்ளிவைத்துள்ளார்.