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டீக்கடையில் தவறவிட்ட 14 சவரன் நகை, ரூ.2.21 லட்சம் பணம் - விரைந்து மீட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைத்த போலீசார்

துரிதமாக செயல்பட்டு உடைமைகளை மீட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைத்த பள்ளிகொண்டா காவல் துறையினரின் செயல், அப்பகுதி மக்களிடையே பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது.

14 சவரன் நகை, ரூ.2.21 லட்சம் பணத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த போலீசார்
14 சவரன் நகை, ரூ.2.21 லட்சம் பணத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 6:47 PM IST

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வேலூர்: டீக்கடையில் தவறுதலாக விட்டுச் சென்ற 14 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ.2 லட்சத்து 21 ஆயிரம் ரொக்கப் பணம் அடங்கிய பையை காவல் துறையினர் விரைந்து மீட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், மாம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமமூர்த்தி. அரசு பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில், சென்னையில் வசித்து வரும் தனது தங்கை வீட்டு சுபவிழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக, தனது குடும்பத்தினர் 6 பேருடன், திருப்பத்தூரில் இருந்து நேற்று மாலை காரில் சென்னைக்கு புறப்பட்டுள்ளார்.

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பள்ளிகொண்டா சுங்கச்சாவடி அருகே சென்றபோது, காரை நிறுத்தி விட்டு அங்குள்ள ஒரு டீக்கடையில், குடும்பத்தினர் அனைவரும் டீ குடித்துள்ளனர். பின்னர் அனைவரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றுள்ளனர். அப்போது, அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த பையை டீக்கடையிலேயே விட்டுச் சென்றுள்ளனர். அந்த பையில், 14 சவரன் தங்க நகைகளும், 2 லட்சத்து 21 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப் பணமும் இருந்துள்ளது.

தங்கையின் வீட்டைச் சென்றடைந்த பின்னரே, தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த நகை மற்றும் பணம் அடங்கிய பை காணாமல் போனது அவர்களுக்குத் தெரியவந்தது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த ராமமூர்த்தி, உடனடியாக பள்ளிகொண்டா காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.

தகவலின் பேரில் விரைந்து செயல்பட்ட பள்ளிகொண்டா காவல் துறையினர், ராமமூர்த்தி குடும்பத்தினர் டீ குடித்த டீக்கடைக்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது அங்கு தவறவிடப்பட்டிருந்த பை பாதுகாப்பாக இருப்பது தெரியவந்தது.

பின்னர் பையில் இருந்த 14 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் 2 லட்சத்து 21 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப் பணத்தை சரிபார்த்து, ராமமூர்த்தியிடம் ஒப்படைத்தனர்.

அதிக மதிப்புள்ள நகை மற்றும் பணத்தை விரைந்து மீட்டு தங்களிடம் ஒப்படைத்த பள்ளிகொண்டா காவல் துறையினருக்கு ராமமூர்த்தி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்தனர்.

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துரிதமாக செயல்பட்டு உடைமைகளை மீட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைத்த பள்ளிகொண்டா காவல் துறையினரின் செயல், அப்பகுதி மக்களிடையே பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

POLICE RECOVER GOLD MONEY
PALLIKONDA POLICE
VELLORE PALLIKONDA
JEWELRY LEFT BEHIND AT A TEA SHOP

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