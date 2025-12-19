ETV Bharat / state

சென்னையில் 14 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்; வேளச்சேரி தொகுதியில் மட்டும் 1.27 லட்சம் நீக்கம்

சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள வேளச்சேரி தொகுதியில் அதிகபட்சமாக 1,27,521 வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டுள்ளது.

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்ட மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன்
வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்ட மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 19, 2025 at 6:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் வெளியான நிலையில் சென்னையில் 14 லட்சம் வாக்காளர் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தல்படி வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நிறைவுற்று இன்று சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாலையில் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார்.

அதன்படி, எஸ்ஐஆர் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளுக்கு முன்பு சென்னையில் ஆண் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 19,62,245, பெண் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 20,41,144, இதர பிரிவினர் 1305 என மொத்தமாக 40,04,694 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.

எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பின், தற்போது வெளியாகியுள்ள வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 25,79,676 பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. இதில், ஆண்கள் 12,47,690, பெண்கள் 13,31,243, இதர பிரிவினர் 743 பேர் உள்ளனர்.

இதில் கணக்கிட்டு படிவம் திரும்பி பெறாதவர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில், இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 1,56,555, இடம் பெயர்ந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 12,22,164, ஆப்செண்ட்களின் எண்ணிக்கை 27,328, இதர இனங்கள் 189 என மொத்தம் 14,25,018 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு முன் சென்னையில் மொத்த வாக்கு சாவடி மையங்களின் எண்ணிக்கை 3718, எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பின் சென்னையில் உள்ள மொத்த வாக்குச்சாவடி மையங்களின் எண்ணிக்கை 4079, இதில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களின் எண்ணிக்கை 361.

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலின்படி, 2002 / 2005 ஆம் ஆண்டு முந்தைய சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் பதிவு விவரங்கள் இல்லாதவர்கள் (No Mapping) என 23,7619 வாக்காளர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்.

கண்டறியப்பட்ட வாக்களார்களுக்கு அறிவிப்பு வழங்கி உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் நிலையில் விசாரணை செய்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நிர்ணயத்துள்ள 13 ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒரு ஆவணத்தினை பெற்று, தகுதியின் அடிப்படையில் இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும்.

மேற்காணும் உத்தரவின்பேரில், மாவட் தேர்தல் அலுவலர் ஆணையர் அவர்களிடம் முதல் மேல்முறையீடு செய்து கொள்ளலாம். இரண்டாம் மேல்முறையீடாக தலைமை தேர்தல் அலுவலர் சென்னை அவர்களுக்கு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்திடலாம்.

சென்னையில் தொகுதி வாரியாக நீக்கப்பட்டுள்ள வாக்காளர்கள்

1.ஆர்.கே.நகர் தொகுதி - 32,501

2.பெரம்பூர் தொகுதி - 97,345

3.கொளத்தூர் தொகுதி - 1,03,812

4.வில்லிவாக்கம் தொகுதி - 97,960

5.திரு.வி.க. நகர் தொகுதி - 59,043

6.எழும்பூர் தொகுதி - 74,858

7.ராயபுரம் தொகுதி - 51,711

8.துறைமுகம் தொகுதி - 69,824

9.சேப்பாக்கம் தொகுதி - 89,241

10.ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி - 96,981

11.அண்ணாநகர் தொகுதி - 1,18,287

12.விருகம்பாக்கம் தொகுதி - 1,10,824

13.சைதாப்பேட்டை தொகுதி - 87,228

14.தியாகராயநகர் தொகுதி - 95,999

15.மயிலாப்பூர் தொகுதி - 87,668

16.வேளச்சேரி தொகுதி - 1,27,521

TAGGED:

VOTERS LIST
SIR
CHENNAI
14 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம்
VOTERS LIST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.