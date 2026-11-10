பொன்னேரி அருகே 13-ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பெருமாள் சிலை மீட்பு
கேட்பாரற்று கிடந்ததால் கடத்தல் சிலையா? என்பது குறித்து சென்னை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு டிஎஸ்பி சம்பத் மற்றும் பொன்னேரி வட்டாட்சியர் ஜெய்கர் பிரபு ஆகியோர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
Published : November 10, 2026 at 8:09 PM IST
திருவள்ளூர்: பொன்னேரி அருகே அரசு நிலத்தில் கேட்பாரற்று கிடந்த 13-ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பெருமாள் சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளுர் மாவட்டம் பொன்னேரி அடுத்த சின்னக்காவணம் பகுதியில் அரசின் புறம்போக்கு நிலத்தில் வேப்ப மரத்தின் அடியில் சிறிய அளவில் சிலை இருப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் பொன்னேரி வட்டாட்சியர் ஜெய்கர் பிரபுவுக்கு தகவல் அளித்தனர். தகவலை அடுத்து அங்கு சென்ற அதிகாரிகள் மரத்திற்கு அடியில் புதைத்திருந்த சிலையை மீட்டனர்.
தொடர்ந்து சிலையை ஆய்வு செய்த போது அது 2 அடியில் 4 கைகளுடன் கூடிய பெருமாள் சிலை என்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்தனர். இந்த சிலை கி.பி.13-ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என தொல்லியல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், கேட்பாரற்று கிடந்ததால் கடத்தல் சிலையா? என்பது குறித்து சென்னை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு டிஎஸ்பி சம்பத் மற்றும் பொன்னேரி வட்டாட்சியர் ஜெய்கர் பிரபு ஆகியோர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மீட்கப்பட்ட சிலை பெருமாள் சிலை கருவூலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.