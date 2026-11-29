காளையார்கோவில் பாண்டியன் கோட்டையில் 13ஆம் நூற்றாண்டு கால கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு
சோழ மண்டல பகுதியில் பாண்டியர்கள் அறக்கொடை வழங்கியதற்கான வரலாற்றுச் சான்றாக இந்த கல்வெட்டு பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 29, 2026 at 10:14 PM IST
சிவகங்கை: காளையார்கோவில் அருகே அமைந்துள்ள பாண்டியன் கோட்டையில் கி.பி. 13ஆம் நூற்றாண்டை பாண்டிய கால கல்வெட்டு ஒன்றை ஆய்வாளர்கள் கண்டெடுத்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், காளையார்கோவிலில் சங்ககால வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பாண்டியன் கோட்டைப் பகுதியில், 18-ஆம் நூற்றாண்டு கட்டுமானத்தின் இடிபாடுகளுக்குள் இருந்து 13ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாண்டியர் காலக் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. சோழ மண்டலப் பகுதிக்கு பாண்டியர்கள் அறக்கொடை வழங்கியதையும், அப்பகுதியில் அவர்களது ஆட்சியதிகாரம் நிலவியதையும் எடுத்துரைக்கும் வரலாற்று ஆவணமாக இக்கல்வெட்டு அமைந்துள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
தொல்லியல் ஆர்வலர் இலந்தகரை ரமேஷ் இதுகுறித்து கூறிய தகவலின்படி, சிவகங்கை தொல்நடைக் குழுவினர் பாண்டியன் கோட்டைப் பகுதியில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர். குழுவின் நிறுவினர் புலவர் கா.காளிராசா, செயலாளர் ரா. நரசிம்மன், கள ஆய்வாளர் சரவணன், உறுப்பினர் பாலமுருகன் ஆகியோர் ஆய்வில் ஈடுபட்டு கல்வெட்டைக் கண்டறிந்து அதன் எழுத்துகளைப் படித்து ஆய்வு செய்தனர்.
சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெற்ற பாண்டியன் கோட்டை
இதுகுறித்து சிவகங்கை தொல்நடைக் குழுவின் நிறுவனர் புலவர் கா. காளிராசா செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, "சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெற்ற பாண்டியன் கோட்டை இது. காளையார்கோவில் பாண்டியன் கோட்டை குறித்த செய்திகள் புறநானூற்றின் 21வது பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் சங்ககால வரலாற்று சான்றாக கோட்டைமேடு பகுதி விளங்குகிறது.
இப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மேற்பரப்புக் கள ஆய்வுகளின்போது தமிழி எழுத்துப் பொறிக்கப்பட்ட பானையோடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொல்லியல் எச்சங்களை சிவகங்கை தொல்நடை குழுவினர் அவ்வப்போது அடையாளம் கண்டுள்ளனர். அகழி மற்றும் நீராவிக் குளத்துடன் அமைந்துள்ள இக்கோட்டைப் பகுதியில் 18-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கட்டடம் ஒன்றின் இடிபாடுகள் காணப்படுகின்றன.
இந்தக் கட்டடம் அக்காலத்தில் நாணயச் சாலையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். இந்தக் கட்டட இடிபாட்டின் வடக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள படிக்கட்டில் தற்போது கல்வெட்டு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
படிக்கட்டில் கட்டுமானப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட கல்வெட்டு
கட்டடத்தில் இருந்து இறங்கும் படிக்கட்டில், கல்வெட்டு கிடைமட்டமாகப் பொருத்தப்பட்டுக் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது படிக்கட்டில் இருந்து பெயர்ந்து வெளியே தெரிந்த நிலையில் இருந்த கல்வெட்டின் மீது படிந்திருந்த சுண்ணாம்புக் காரையை அகற்றி ஆய்வு செய்தபோது, அதில் எழுத்துகள் பொறிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
பாண்டியன் கோட்டையில் 13ஆம் நூற்றாண்டு கால கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு #PandiyanKottai | #13thCenturyInscription | #TamilHistory | #Archaeology | #AncientInscription | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/oKRpGUvENE— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 29, 2026
கல்வெட்டில் மொத்தம் ஏழு வரிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றில் சில தொடக்க எழுத்துகள் தேய்ந்துள்ளன. மேலும், கல்வெட்டின் தொடர்ச்சிப் பகுதி முழுமையாகக் கிடைக்காததால் இது ஒரு துண்டுக் கல்வெட்டாகவே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
கல்வெட்டின் வாசகம்:
1. கோச்சடை பன்மரான திரிபுவனச் சக்கரவர்த்திகள் எதிரானதின்
2. எதிராமாவது துவிதை திதியும் புதன்கிழமையும் பெற்ற உரோ
3. கோயில் தானத்தா ரொம் சோழம்மண்டலத்து வடகரை விசும்
4. சோழன் சவண்ணமங்கலத்து பாராரியன்
5. சவமுதலியார்க்கு பிடிபரமெண்ணிக் குடுத்த பரிசாவது திருக் காணி
6. பாலில் தமர்ருர் காராண்மைக் காணியாக நம் உடையார் திரு
7. ம்மக்க விலை கொண்டு மண்டபத்து நீர் கையிப் பிடிபாடாக
பாண்டியர் ஆட்சியையும், அறங்கொடையையும் உறுதிப்படுத்தும் கல்வெட்டு
கல்வெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள ‘கோச்சடை பன்மரான திரிபுவனச் சக்கரவர்த்திகள்’ என்ற பாண்டிய மன்னர்களுக்குரிய அடைமொழியும், ‘எதிரானதின் எதிராமாவது’ என்ற ஆண்டு குறிப்பு முறையும், இக்கல்வெட்டு பாண்டியர் காலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் முக்கிய அம்சங்களாக உள்ளன.
மேலும், ‘துவிதை திதியும் புதன்கிழமையும் பெற்ற உரோ’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால், துவிதை திதியில் ரோகிணி நட்சத்திரம் அமைந்த நாளில் இக்கல்வெட்டு வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். கல்வெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள ‘சோழமண்டலத்து வடகரை’ மற்றும் ‘சவண்ணமங்கலம்’ ஆகிய ஊர்க்குறிப்புகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
இவை காவிரி ஆற்றின் வடகரைப் பகுதியையோ அல்லது சோழர்களின் வடக்கு எல்லைப் பகுதியில் அமைந்திருந்த ஓர் ஊரையோ குறிப்பதாக இருக்கலாம். மேலும், சோழன் சவண்ணமங்கலத்தைச் சேர்ந்த பாராரியன் முதலியார் என்பவருக்கு திருக்காணி மற்றும் காராண்மைக் காணி தொடர்பாக விலை கொடுத்து வாங்கி வழங்கப்பட்ட அறக்கொடை குறித்த செய்திகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
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இதன் மூலம், பாண்டிய மன்னர்கள் தங்களது ஆட்சிப் பரப்பில் சோழ மண்டலப் பகுதிகளையும் இணைத்து நிர்வகித்ததுடன், அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களுக்கும் அறக்கொடைகளை வழங்கியுள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.
சங்ககாலம் தொடங்கி பாண்டியர் காலம் மற்றும் அதற்குப் பிந்தைய காலகட்டம் வரையிலான வரலாற்றுத் தடயங்களைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள காளையார்கோவில் பாண்டியன் கோட்டைப் பகுதியில் இக்கல்வெட்டு கண்டறியப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கல்வெட்டை சிவகங்கை தொல்நடைக் குழுவினர் அடையாளம் கண்டறிந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது" என புலவர் கா. காளிராசா தெரிவித்துள்ளார்.