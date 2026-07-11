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சிவகங்கையில் கி.பி. 13 ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு - ஆய்வாளர்கள் கூறுவது என்ன?

காரையூரில் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் கோயிலைச் சேர்ந்த நம்பிமார்க்கு காரையூர், மணக்குடி, வண்ணக்கநல்லூர், தோட்டூர், உகளூர், பனைவயல் ஆகிய கிராமங்களிலும் இந்த கோயிலுக்கான திருவிடையாட்டம் எனப்படும் இறையிலி நிலங்கள் இருந்ததாக இந்த கல்வெட்டு தெரிவிக்கின்றது.

கட்வெட்டை கண்டெடுத்த மாணவர் சுரேஷ், தொல்நடைக்குழு நிறுவநர் புலவர் கா.காளிராசா, செயலர் இரா.நரசிம்மன் மற்றும் இணைப் பேராசிரியர் முனைவர். வேலாயுதராஜா
கட்வெட்டை கண்டெடுத்த மாணவர் சுரேஷ், தொல்நடைக்குழு நிறுவனர் கா.காளிராசா, செயலர் இரா.நரசிம்மன் மற்றும் இணைப் பேராசிரியர் வேலாயுதராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 12:01 PM IST

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சிவகங்கை: திருப்பத்தூர் அருகே காரையூர் புதுவளவில் கி.பி. 13 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டு ஒன்று ஆய்வாளர்களால் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே உள்ள காரையூர் புதுவளவு வண்ணிக் கண்மாய் கரையில் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டதாக அவ்வூரைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்ற மாணவர் நிபுணர்களுக்கு தகவல் அளித்தார்.

அவரின் தகவலின் அடிப்படையில், சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு நிறுவனர் கா.காளிராசா, செயலர் இரா. நரசிம்மன், காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி வரலாற்றுத் துறை இணைப் பேராசிரியர் வேலாயுதராஜா ஆகியோர் அங்கு விரைந்து கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அதன்படி, புதுவளவு வண்ணிக் கண்மாய் கரையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டு, கி.பி. 13 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என தெரிவித்தனர். மேலும், இந்த பகுதியில் வாழ்ந்த வைணவ ஆச்சாரியாரின் ஆன்மீக தொண்டு குறித்து கல்வெட்டு விளக்குவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

13ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கல்வெட்டு
13 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கல்வெட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”இரண்டடி நீளமுள்ள இந்த கல்வெட்டில் மொத்தம் ஏழு வரிகள் உள்ளன. அவை நிறைவடையும் இடத்தில் ஒரு பூரண கும்பமும், அதன் இரு பக்கங்களில் குத்து விளக்குகளும் காணப்படுகின்றன. எழுத்து வடிவத்தைக் கொண்டு இது கி.பி. 13 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக கொள்ளலாம்.

கல்வெட்டில், "ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வண் ணக்க நல் லூர் மேவி க் குளம் சியர் வேத நெறி கா ட்டினான் சிய ர் இரக் ஷை" என எழுதப்பட்டுள்ளது. அதாவது, வண்ணக்க நல்லூர் என்ற ஊரில் உள்ள குளக்கரையை அல்லது குளத்தின் பகுதியை அடைந்து வாழ்ந்த சீயர் (வைணவ ஆச்சாரியார்), மக்களுக்கு நல்வாழ்வுக்கான வேத நெறியைக் காட்டி, அவர்களைப் பாதுகாத்து (ரக்ஷை செய்து) அருளினார் என பொருள் கொள்ளலாம்.

காரையூரில் உள்ள அழகிய மணவாளப் பெருமாள் கோயிலில் காணப்படும் முதலாம் மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் மற்றும் சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் ஆகியோரது கல்வெட்டுகளில் வண்ணக்க நல்லூர் பெயருடன், வண்ணக்கநல்லூர் தூதன் ஆண்டபிள்ளை என்று கையெழுத்திட்டவரின் பெயரும் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

காரையூரில் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் கோயிலைச் சேர்ந்த நம்பிமார்க்கு காரையூர், மணக்குடி, வண்ணக்கநல்லூர், தோட்டூர், உகளூர், பனைவயல் ஆகிய கிராமங்களிலும் இந்த கோயிலுக்கான திருவிடையாட்டம் எனப்படும் இறையிலி நிலங்கள் இருந்ததாக இந்த கல்வெட்டு தெரிவிக்கின்றது.

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மேலும், இந்த கண்மாயின் அருகே அமைந்துள்ள அய்யனார் கோயில் வன்னிகுன்னி அய்யனார் என அழைக்கப்படுவதாலும், இக்கண்மாய் வண்ணிக்கண்மாய் என அழைக்கப்படுவதாலும் கல்வெட்டின்படி இப்பகுதியே வண்ணக்க நல்லூர் என அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

தமிழகத்தில் காவல் தெய்வமாக விளங்கும் அய்யனார், பொதுவாக தனது இரு தேவியரான பூரணா, புஷ்பகலா மற்றும் வாகனங்களுடன் காட்சியளிப்பது வழக்கம். இங்குள்ள அய்யனார் துணைவியர் இன்றி தனித்து அமர்ந்த நிலையில் உத்குடி ஆசனத்தில் (அமர்ந்த நிலை) கம்பீரமாக வீற்றிருக்கிறார்.

இரண்டு யானை வாகனங்கள் காணப்படுகின்றன. அய்யனார் சிற்பத்தின் தலையில் ஜடாபாரத்துடனும், நெற்றியில் கண்ணி மாலை, மார்பில் சன்னவீரம், காதுகளில் மகர குண்டலங்கள், மார்பில் உதரபந்தம் ஆகியவற்றுடன் வலது கையில் செண்டை ஏந்தியுள்ளார். இடது கரம் தண்ட ஹஸ்தத்தில் அமைந்துள்ளது. இச்சிற்பமும் 12 அல்லது 13ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்ததாக இருக்கலாம்” என தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

SIVAGANGA INSCRIPTION
13TH CENTURY CE INSCRIPTION
தமிழ் கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு
கிபி 13ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு
13TH CENTURY CE INSCRIPTION FOUND

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