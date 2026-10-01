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1300 ஆண்டுகள் பழமையான மூத்த தேவி சிற்பம் - விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிப்பு

கி.பி.7 - 8 ஆம் நூற்றாண்டு பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்த இந்த தேவி சிற்பம், புதைந்தும், புதர்கள் மண்டியும் காணப்படுவது வேதனை அளிப்பதாக வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ.செங்குட்டுவன் தெரிவித்துள்ளார்

மூத்த தேவி சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு
மூத்த தேவி சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 11:33 AM IST

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விழுப்புரம்: 1300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த மூத்த தேவி சிற்பம் விழுப்புரம் மாவட்டம் ஓங்கூர் கிராமத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ. செங்குட்டுவன் கூறுகையில், ”சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், விழுப்புரம் மாவட்ட எல்லையான ஓங்கூர் கிராமத்தில், முருகன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயில் வளாகத்தில் பல்லவர் கால கொற்றவை சிற்பமும் காணப்படுகிறது. மிகவும் உயரமான பலகைக் கல்லில் வடிக்கப்பட்ட இந்தச் சிற்பம், துர்க்கை என மக்கள் வழிபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த சிற்பத்திற்கு அருகிலேயே மூத்த தேவி சிற்பமும் அமைந்துள்ளது. பாதிக்கு மேல் மண்ணில் புதைந்துள்ள இந்தச் சிற்பம் புதர்கள் மண்டியும் காணப்படுகிறது. மேலும் மூத்த தேவி அமர்ந்த நிலையில், அழகாகக் காட்சி தருகிறார். அவரது வலது கரம் மலரை ஏந்தியுள்ள நிலையில், இடது கரம் தொடை மீது வைத்துக் காணப்படுகிறது. நீண்ட காதணிகள் கழுத்தணி மற்றும் கை வளைகளை அணிந்துள்ளார். சரிந்த வயிற்றுடன் மூத்த தேவி சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூத்த தேவியின் வலது பக்கத்தில் அவரது மகன் மாந்தனும், இடது பக்கத்தில் மகள் மாந்தியும் கால்களை மடக்கி, அமர்ந்துள்ளனர். இடது மேல் மூலையில் காக்கைக் கொடி காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சிற்பம் பல்லவர் காலத்தைச் (கி.பி.7 - 8 ஆம் நூற்றாண்டு) சேர்ந்ததாகும். 1300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது.

தவ்வை, முகடி, மாமுகடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பெயர்களால் தமிழ் இலக்கியங்களில் மூத்த தேவி குறிப்பிடப்படுகிறார். பல்லவர் காலத்தில், இந்த தெய்வ வழிபாடு சிறப்பாக நடந்து வந்தது. குறிப்பாக விழுப்புரம் மாவட்டம் முழுவதும் இந்த வழிபாடு பரவலாக இருந்துள்ளது. அதற்கான சான்றுகளும் கிடைத்துள்ளன. பெரும்பாலான கிராமங்களில் மூத்த தேவி சிற்பங்கள் அமைந்திருப்பது இதனை உறுதி செய்கிறது.

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இதற்கு ஆதாரமாக ஓங்கூர் கிராமத்திலும் இந்தச் சிற்பம் அமைந்துள்ளது. ஆயிரம் ஆண்டுகளைக் கடந்த மூத்த தேவி சிற்பம் மண்ணில் புதைந்தும், புதர்கள் மண்டியும் காணப்படுவது வேதனை அளிக்கிறது. இதனை கிராம மக்கள் மீட்டெடுத்து, வழிபாட்டிற்குக் கொண்டு வர வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

DEVI SCULPTURE FOUND IN VILLUPURAM
விழுப்புரம்
தேவி சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு
பல்லவர் கால தேவி சிற்பம்
DEVI SCULPTURE

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