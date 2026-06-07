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ஆம்பூர் அருகே ஆட்டோ மீது கார் மோதி விபத்து - 13 வயது சிறுவன் பலி

விபத்து குறித்து ஆம்பூர் கிராமிய காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்க்கொண்டு வருகின்றனர்.

விபத்து நடைபெற்ற இடம்
விபத்து நடைபெற்ற இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 8:04 PM IST

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திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே ஆட்டோ மீது கார் மோதிய விபத்தில் 13 வயது சிறுவன் பலியான நிலையில், 4 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

சென்னையை சேர்ந்த நபிஷா என்பவர் தனது மகன் மற்றும் மகளுடன் இன்று திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆம்பூர் அடுத்த பாங்கிஷாப் பகுதியில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். தொடர்ந்து நபிஷா தனது உறவினர்களுடன் ஆட்டோ மூலம் ஏலகிரிமலைக்கு சென்றுள்ளனர்.

அப்பொழுது ஆட்டோ ஆம்பூர் அடுத்த சோலூர் பகுதியில் உள்ள சென்னை - பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றுக்கொண்டிருந்த போது, அதே சாலையில் அதிவேகமாக வந்த கார் ஒன்று ஆட்டோவின் பின்பக்கம் மோதியுள்ளது. இதில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆட்டோ சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஆட்டோவில் பயணம் செய்த 5 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

விபத்தில் உருகுலைந்த ஆட்டோ
விபத்தில் உருகுலைந்த ஆட்டோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

காயமடைந்தவர்களை அங்கிருந்த பொதுமக்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த நிலையில், நபிஷாவின் 13 வயது மகனான ஏதிஸ் ஷாம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தான். மேலும், ஆட்டோவில் பயணம் செய்த நபிஷா மற்றும் அவரது மகள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர் உட்பட 4 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இவ்விபத்து குறித்து ஆம்பூர் கிராமிய காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்க்கொண்டு வருகின்றனர். தாய் மற்றும் சகோதரியுடன் ஏலகிரிமலைக்கு சென்ற சிறுவன் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

13 YEAR OLD BOY
கார் மோதி சிறுவன் பலி
ஆட்டோ மீது கார் மோதி விபத்து
திருப்பத்தூர்
AMBUR

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