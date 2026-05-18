ETV Bharat / state

13 வயது சிறுவனை கல்லால் அடித்துக் கொன்ற சக நண்பர்கள்; கோவையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

கொலை வழக்கில் இரண்டு சிறுவர்களை கைது செய்த சிங்காநல்லூர் காவல் துறையினர், அவர்களை சிறுவர் சீர்த்திருத்தப் பள்ளியில் அடைத்தனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 18, 2026 at 4:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: 13 வயது சிறுவன் கல்லால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் கோவையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், இருகூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாரதிராஜா. இவர் பேரூராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவருடைய மூத்த மகன் ரித்தீஷ் (வயது 13), கடந்த மே 15- ஆம் தேதி மாலை திடீரென காணாமல் போயுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், சிறுவனைப் பல இடங்களிலும் தேடியுள்ளனர். எனினும், சிறுவன் கிடைக்காததால் சிங்காநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவுச் செய்த சிங்காநல்லூர் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதன் ஒரு பகுதியாக சிறுவனின் நண்பர்களை அழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், சிறுவன் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, இருகூர் ரயில் நிலையத்தின் சிறிய மேடை அருகே மறைவான பகுதியில் வீசப்பட்டிருந்த ரித்தீஷின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன் சிறுவனின் மர்ம மரணம் குறித்து விசாரணையையும் தீவிரப்படுத்தினர்.

சிறுவன் ரித்தீஷ்
சிறுவன் ரித்தீஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில், கடந்த மே 15- ஆம் தேதி அன்று ரித்தீஷ் தனது நண்பர்களுடன் இருகூர் பொங்காளியம்மன் திருக்கோயில் அருகே உள்ள கால்வாய்க்கு மீன்பிடிப்பதற்காக சென்றுள்ளார். அப்போது சிறுவர்களிடையே திடீரென தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், ஆத்திரமடைந்த 13 மற்றும் 15 வயதுடைய இரண்டு சிறுவர்கள், ரித்தீஷை கல்லாலும், மதுப்பாட்டிலாலும் கடுமையாகத் தாக்கியுள்ளனர். இதில் பலத்த காயமடைந்து நிலைகுலைந்த ரித்தீஷ், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார் என்பது காவல் துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இதையடுத்து கொலைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட ரித்தீஷ் நண்பர்களான இரண்டு சிறுவர்களையும் சிங்காநல்லூர் காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறுவர் சீர்திருத்தப் பள்ளியில் அடைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: 'திமுக தான் இப்போதும் ஆட்சியில் இருக்கு' - பகீர் கிளப்பிய மு.க. ஸ்டாலின்

கோயம்புத்தூரில் சிறுவர்கள் சேர்ந்து சக நண்பனை கொலை செய்த சம்பவம், பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பள்ளி படிக்கும்போது சிறுவர்கள் இத்தகைய குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபடுவது வேதனை தருவதாக கல்வியாளர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆசிரியர்களைத் தாண்டி பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளின் அன்றாட நடவடிக்கைகளைக் கண்காணித்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் சமூக ஆர்வலர்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

COIMBATORE
CHILDREN DEATH
SINGANALLUR POLICE INVESTIGATION
அடித்துக் கொலை
13 YEAR OLD BOY BEATEN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.