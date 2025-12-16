ETV Bharat / state

இலங்கையிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட 13 மீனவர்கள் - அரசு வாகனம் மூலம் சொந்த ஊருக்கு சென்றனர்

பிரதமர் மோடி மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியதன் பேரில் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இலங்கையிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட மீனவர்கள்
இலங்கையிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட மீனவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 2:00 PM IST

சென்னை: இலங்கை சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு மீனவர்கள் 13 பேர் சென்னை அழைத்து வரப்பட்டு, அங்கிருந்து அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த வாகனத்தின் மூலம் அவர்களின் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

கடந்த நவம்பர் 9 ஆம் தேதி மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 13 மீனவர்கள் 2 விசைப் படகுகளில் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றனர். 10 ஆம் தேதி நள்ளிரவில் கடலில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, இலங்கை கடலோர காவல்படை அதிகாரிகளின் ரோந்து கப்பல் ஒன்று இவர்களுடைய விசைப்படகுகளை சுற்றி வளைத்தது.

எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாகக் கூறி, 13 பேரையும் கைது செய்த இலங்கை கடற்படையினர், அவர்களுடைய விசைப்படகுகள், மீன்பிடி வலைகள், பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மீன்கள் அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்து இலங்கைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவர்களை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக குற்றம் சுமத்தி இலங்கை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

இதனையடுத்து இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 13 மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் முதலமைச்சரிடம் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, கைது செய்யப்பட்டவர்களையும், அவர்களின் படகுகளையும் உடனடியாக மீட்குமாறு பிரதமர் மோடி மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதினார்.

முதலமைச்சரின் கடிதத்தின் பேரில் மத்திய அரசின் ஆணைப்படி, இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் இலங்கை அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் 13 மீனவர்களும் விடுவிக்கப்பட்டு, இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். தூதரக அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து தேவையான உதவிகளை செய்து வந்தனர். மேலும் அவர்களை தமிழ்நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கும் நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வந்தனர்.

அவர்களிடம் பாஸ்போர்ட் இல்லாத காரணத்தால், அவர்களுக்கு எமர்ஜென்சி சர்டிபிகேட் தயார் செய்து இன்று (டிச. 16) அதிகாலை இலங்கை தலைநகரான கொழும்புவில் இருந்து ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானத்தின் மூலம் 13 மீனவர்களையும் சென்னை அனுப்பி வைத்தனர்.

சென்னை வந்தடைந்த 13 மீனவர்களையும் தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் வரவேற்று தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த வாகனத்தில் அவர்களின் சொந்த ஊரான மயிலாடுதுறைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

