13 லட்சம் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அரசு இணையதளத்தில் பதிவு - அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் தகவல்
தொழிலாளர் நலத்துறை மூலம் இதுவரை 70 குழந்தைத் தொழிலாளர்களும், 150 கொத்தடிமைத் தொழிலாளர்களும் மீட்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு மற்றும் தேவையான அரசு உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
Published : July 30, 2026 at 8:04 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 13.4 லட்சம் வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் அரசின் இணையதளத்தில் முறைப்படி பதிவு செய்துள்லனர் என்று தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், இன்று வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பல்வேறு நிலைகளில் இயக்ககத்தில் பணியாற்றும் பயிற்றுநர்களுக்கு முதுநிலையையும் விருப்பத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு, கணினி வழியாக கலந்தாய்வு மூலம் பதவி உயர்வு ஆணை வழங்கும் வசதி முதல்முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக கூறினார்.
இதன் மூலம் 136 இளநிலை பயிற்சி அலுவலர்கள் உதவி பயிற்சி அலுவலர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர் என்று அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறையின் வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிற்கு, மிகவும் வெளிப்படையான முறையில் இந்தப் பணி உயர்வு, ஆன்லைன் கலந்தாய்வு மற்றும் இடத்தேர்வு நடைமுறை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
சிவகாசி உள்ளிட்ட இடங்களில் இயங்கும் ஆபத்தான தொழிற்சாலைகளில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர், சமீபத்தில் ஏற்பட்ட அமோனியா வாயு கசிவு சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் 21 சிறப்புத் தணிக்கைக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தொழிற்சாலைகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறினார்.
அந்த ஆய்வில் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படாத 28 தொழிற்சாலைகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டதாகவும், பின்னர் அந்த தொழிற்சாலைகள் குறைகளை சரிசெய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
சிவகாசியில் பட்டாசு தொழிலாளர்கள் அதிகமாக இருப்பதால் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு அதிகமாக செய்யப்பட்டு வருகிறது. இன்னும் வரும் காலங்களில் மேலும் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் கூறினார்.
குழந்தை தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுவதை தடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. துறையின் தொடர் கண்காணிப்பு, கள ஆய்வு மற்றும் சிறப்பு சோதனைகள் மூலம் இதுவரை 70 குழந்தைத் தொழிலாளர்களும், 150 கொத்தடிமைத் தொழிலாளர்களும் மீட்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு மற்றும் தேவையான அரசு உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பல்வேறு தொழிற்சாலைகள், கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வருவதாகவும் அவர்களில் இதுவரை 13.4 லட்சம் தொழிலாளர்கள் அரசின் இணையதளத்தில் முறைப்படி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார்.