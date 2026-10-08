திருப்பூரில் கொத்தடிமைகளாக வேலை பார்த்த 13 பேர் மீட்பு? தொடரும் விசாரணை

திருப்பூரில் கொத்தடிமைகளாக வேலை பார்த்த 13 பேர் மீட்பு? தொடரும் விசாரணை
புகாரின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 8, 2026 at 10:19 PM IST
திருப்பூர்: திருப்பூரில் உள்ள பனியன் நிறுவனத்தில் கொத்தடிமைகளாக வேலை பார்த்ததாக 4 குழந்தை தொழிலாளர்கள் உட்பட 13 பேர் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டம் கவுண்டநாயக்கன்பாளையம் சாலையில் உள்ள பனியன் அயனிங் மற்றும் பேக்கிங் நிறுவனம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு திருநெல்வேலி, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கோவை, ஈரோடு, சேலம், தேனி உள்ளிட்ட வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் வேலை புரிந்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே, இந்த நிறுவனம் சம்பளம் தராமல் சிலரிடம் வேலை வாங்கி வருவதாக அண்மையில் புகார்கள் வந்தன. இதன்பேரில், திருப்பூர் ஆர்.டி.ஓ. சிவபிரகாஷ், வடக்கு தாசில்தார் கோவிந்தசாமி, வடக்கு காவல் ஆய்வாளர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது அங்கு 6 இளம்பெண்கள் உட்பட மொத்தம் 13 பேர் கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்து வந்ததாக அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். மேலும், அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அதில் 4 பேர் குழந்தை தொழிலாளர்கள் என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவர்கள் 13 பேரின் வயது, பணிபுரிந்த காலம், வேலை நேரம் உள்ளிட்ட விவரங்களை அதிகாரிகள் குறித்துக் கொண்டனர். மேலும், அவர்களுக்கு தங்குமிடம், உணவு மற்றும் சம்பளம் முறையாக வழங்கப்பட்டதா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், நிறுவன உரிமையாளர் சிவக்குமாரிடமும் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிகிறது.
புகாரின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.