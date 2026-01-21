ETV Bharat / state

மாடு கட்டுவதில் பங்காளிகளிடையே மோதல் - தடியால் தாக்கியதில் சிறுவன் உயிரிழந்த சோகம்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 2:10 PM IST

விழுப்புரம்: திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே பங்காளிகளுக்குள் ஏற்பட்ட மோதலில் 12-ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே உள்ள மழையம்பட்டு தக்கா கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வீரப்பன். இவருடைய மகன் விக்னேஷ் 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவர்களது பக்கத்து வீட்டில் சுப்பிரணி - பூபதி தம்பதி வசித்து வருகின்றனர். இரு குடும்பமும் பங்காளிகள் ஆவர். இந்த இரு குடும்பத்துக்கும் இடையே அடிக்கடி மோதல் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் நேற்று (ஜன 20) விக்னேஷ் தனது வீட்டிற்கு அருகே உள்ள நிலத்தில் மாட்டை கட்டி மேய்த்துள்ளார். அப்போது பக்கத்து வீட்டுக்காரப் பெண் பூபதி, சிறுவனிடம் தகராறில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. இந்த சண்டையானது இரு தரப்பு சண்டையாக மாற, ஒரு கட்டத்தில் கைகலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் சுப்பிரமணி, பூபதி மற்றும் இவர்களது மகன் விக்னேஷ் ஆகியோர் ஒன்று சேர்ந்து சிறுவன் விக்னேஷை அடித்து தாக்கியுள்ளனர்.

தடியால் தாக்கியதில் விக்னேஷின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. சிறுவனை மீட்ட உறவினர்கள் அவரை திருவெண்ணெய்நல்லூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்று முதலுதவி அளித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து மேல்சிகிச்சைக்காக அவரை முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லுமாறு மருத்துவர்கள் கூறிய நிலையில், உறவினர்கள் அங்கு அழைத்துச் சென்றனர். ஆனால் விக்னேஷை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக விக்னேஷின் தந்தை திருவெண்ணெய்நல்லூர் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், 4 பேர் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து சுப்பிரமணி மற்றும் அவரது மகன் விஜய் ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். மோதலில் அடிபட்ட சுப்பிரமணியின் மனைவி பூபதி முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், இதுவரை அவர் கைது செய்யப்படவில்லை.

இந்த சம்பவத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள பூபதியின் உறவினரான மேலமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் தலைமறைவாகி உள்ளார். மாடு கட்டுவதில் பங்காளிகளுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில் சிறுவன் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக காவல் ஆய்வாளர் அழகிரி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார். இச்சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

