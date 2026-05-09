தந்தை இறந்த சோகத்திலும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவன் சாதனை - வேலூரில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்
நான் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 412 மதிப்பெண்கள் எடுத்த போது பேனர்கள் வைக்கப்பட்டதை பார்த்து எனது தந்தை பெருமை அடைந்தார் என்றும், தற்போது வருத்தமாக உள்ளது என மாணவன் விஷ்ணு கூறினார்.
Published : May 9, 2026 at 1:38 PM IST
வேலூர்: தந்தை உயிரிழந்த போதும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய மாணவன் பள்ளி அளவில் 2 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் அருகே உள்ள மக்கான் பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவர் விஷ்ணு, காட்பாடியில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த கல்வியாண்டில், வணிகவியல் பிரிவில், 12-ஆம் வகுப்பு படித்தார். நேற்று பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், விஷ்ணு 600-க்கு 528 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
இதனிடையே விஷ்ணு 12ஆம் வகுப்பு பொருளியல் தேர்வு நடைபெற்ற நாளிலேயே, அவரது தந்தை பழனி சிவம் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். அப்போது குடும்பமே துயரத்தில் இருந்த போதும், “கல்வியே வாழ்க்கையை முழுமைப்படுத்தும்” என்ற உறுதியுடன் விஷ்ணு தேர்வு எழுதச் சென்றார். மேலும் பொருளியல் தேர்வை சிறப்பாக எழுதி 92 மதிப்பெண்கள் எடுத்தார்.
இது குறித்து மாணவர் விஷ்ணு வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், “நான் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு படித்தேன். 12ஆம் வகுப்பு பொருளியல் பொதுத் தேர்வு நாளன்று எனது தந்தை மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அந்த நேரத்தில் அவரது உடல் வீட்டில் இருந்தது. அப்போதும் நான் தேர்வு எழுத சென்றேன். ஏனென்றால், கல்வி தான் ஒரு மனிதனை முழுமையாக்கும் என எனது தந்தை கூறுவார்.
அதனால் தேர்வு எழுதினேன். தற்போது 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது. 528 மதிப்பெண் பெற்று, பள்ளி அளவில் 2ஆம் இடம் பிடித்துள்ளேன். ஆனால் தற்போது எனது தந்தை இல்லாதது மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது.
ஏனென்றால், 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 412 மதிப்பெண்கள் எடுத்த போது எங்களது கிராமத்தில் என்னை பாராட்டி பேனர்கள் வைத்தனர். அதனை பார்த்து எனது தந்தை பெருமை அடைந்தார்.
தற்போது இந்தளவு மதிப்பெண் எடுத்ததற்கு காரணம் எனது ஆசிரியர்கள் தான் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன். அவர்கள் கொடுத்த பயிறிசியால் என்னால் இந்தளவு மதிப்பெண் எடுக்க முடிந்தது. மேலும் இந்த கடினமான சூழ்நிலையிலும் எனக்கு ஆறுதலாக இருந்தனர். எனது ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
|இதையும் படிங்க: 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 95.20% பேர் தேர்ச்சி
தொடர்ந்து பி.காம் படிக்கலாம் என முடிவு செய்துள்ளேன். மேலும், எனது தந்தை எஸ்பி அலுவலகத்தில் 16 ஆண்டுகள் தற்காலிக தூய்மைப் பணியாளராக பணியாற்றினார். அவர் பணியாற்றிய அதே அரசு அலுவலகத்தில் ஒரு நாள் உயரதிகாரியாகப் பணியாற்ற வேண்டும் என்பதே எனது ஆசை. அதனை நிறைவேற்றுவேன். எனது உயர் படிப்பிற்கும், வேலைக்கும் உதவ வேண்டும்” என கூறியுள்ளார்.