12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 95.20% பேர் தேர்ச்சி
12- ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுதிய 250 சிறைவாசிகளில் 238 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : May 8, 2026 at 11:51 AM IST
சென்னை: 12-ம் தேதி பொதுத் தேர்வில் 95.20% பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அறிவித்துள்ளது.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள டிபிஐ வளாகத்தில் தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவ, மாணவிகளின் தேர்வு முடிவுகளை இன்று (மே 8) காலை 09.30 மணிக்கு பள்ளிக்கல்வித் துறை முதன்மைச் செயலாளர் சந்திரமோகன் வெளியிட்டார். அத்துடன், மாணாக்கர்களுக்கு குறுஞ்செய்தி மூலம் தேர்வு முடிவுகள் அனுப்புவதையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பள்ளிக் கல்வித் துறை முதன்மைச் செயலாளர் சந்திரமோகன், "கடந்த மார்ச் 2-ம் தேதி துவங்கி மார்ச் 26- ஆம் தேதி வரை 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடைபெற்றது.
அதில் 4,18,724 மாணவிகள், 3,72,930 மாணவர்கள் என மொத்தமாக 7,91,654 மாணவ, மாணவிகள் தேர்வு எழுதினர். அவர்களில் 4,06,167 மாணவிகளும், 3,47,526 மாணவர்களும் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர். மாணவிகள் 97 சதவீதமும், மாணவர்கள் 93.19 சதவீதமும் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர். மொத்தமாக 7,53,694 மாணவ, மாணவிகள் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர். ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 95.20 சதவீதம் ஆகும்.
கடந்த 2025-ம் ஆண்டில் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவ, மாணவிகளின் தேர்ச்சி விகிதம் 95.03% ஆக இருந்த நிலையில் நடப்பாண்டில் 95.20% ஆக உள்ளது.
வழக்கம் போல் மாணவர்களை விட மாணவிகளே இந்த ஆண்டும் அதிகளவில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் உள்ள 7,536 பள்ளிகளில் படித்த மாணவ, மாணவிகள் தேர்வு எழுதினர். அவர்களில் 2,639 பள்ளிகளில் படித்த மாணாக்கர்கள் 100% தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். 489 அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவ, மாணவிகள் 100% தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர்.
தேர்வெழுதிய 8,855 மாற்றுத்திறனாளிகளில் 6,811 பேர் (76.92%) தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். 250 சிறைவாசிகள் தேர்வெழுதிய நிலையில் 238 பேர் (95.20%) தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
25,521 தனித்தேர்வர்கள் தேர்வெழுதிய நிலையில் 6,171 பேர் (24.18%) மட்டுமே தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
சிறப்பிடம் பெற்ற 5 மாவட்டங்கள்- அதிக தேர்ச்சி சதவீதம் (அரசுப் பள்ளிகள்)
|வ. எண்
|மாவட்டம்
|தேர்ச்சி சதவிகிதம்
|1
|ஈரோடு
|98.24%
|2
|சிவகங்கை
|96.97%
|3
|திருச்சி
|96.55%
|4
|தென்காசி
|96.15%
|5
|கன்னியாகுமரி
|96.12%
சிறப்பிடம் பெற்ற 5 மாவட்டங்கள்- அதிக தேர்ச்சி சதவீதம் (மொத்த பள்ளிகள்)
|வ. எண்
|மாவட்டம்
|தேர்ச்சி சதவிகிதம்
|1
|ஈரோடு
|98.87%
|2
|சிவகங்கை
|98.05%
|3
|கன்னியாகுமரி
|97.63%
|4
|திருநெல்வேலி
|97.54%
|5
|திருச்சி
|97.50%
பாடப்பிரிவுகள் வாரியான தேர்ச்சி விகிதம்
|வ. எண்
|பாடப்பிரிவுகள்
|தேர்ச்சி விகிதம்
|1
|இயற்பியல்
|98.87%
|2
|வேதியியல்
|98.82%
|3
|உயிரியல்
|99.49%
|4
|கணிதம்
|99.12%
|5
|தாவரவியல்
|98.62%
|6
|விலங்கியல்
|98.69%
|7
|கணினி அறிவியல்
|99.84%
|8
|வணிகவியல்
|97.55%
|9
|கணக்குப்பதிவியல்
|98.04%
|10
|வரலாறு
|97.90%
|11
|அறிவியல்
|96.90%
|12
|வணிகவியல்
|92.67%
|13
|கலை
|85.19%
|14
|தொழிற்பாடம்
|95.97%