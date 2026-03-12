ETV Bharat / state

விளாத்திகுளம் அருகே 12-ம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை? குற்றவாளிகளை தேடும் பணி தீவிரம்

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வீடு வீடாகச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு குற்றாவாளிகளை தேடும் பணியை போலீசார் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

சம்பவ இடத்தில் கூடியுள்ள ஊர்மக்கள்
சம்பவ இடத்தில் கூடியுள்ள ஊர்மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தூத்துக்குடி: விளாத்திகுளம் அருகே வேடநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 12-ம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே வேடநத்தம் பகுதியில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளது. அந்த பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு பயின்று வரும் மாணவி ஒருவர், நேற்று முன்தினம் மாலை சுமார் 5.30 மணியளவில் வீட்டிலிருந்து உடல் உபாதை கழிப்பதற்கு காட்டுப்பகுதிக்கு சென்றுள்ளார். ஆனால் வெகுநேரமாகியும் அவர் வீடு திரும்பாததால் பதற்றமடைந்த அவரது தந்தை குளத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கச் சென்றார்.

ஆனால் பள்ளி மாணவி தொடர்பான புகார் என்பதால் விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கும்படி போலீஸார் அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து நேற்று ( மார்ச் 11) காலை விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் அவர் புகார் அளித்துள்ளார்.

இதற்கிடையே உறவினர்கள் நேற்று மதியம் வேடநத்தம் அருகே உள்ள காட்டுப்பகுதியில் முகம் மற்றும் உடலில் காயங்களுடன் மாணவி சடலமாக கிடந்ததை கண்டுபிடித்தனர். மேலும் அவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்ததால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தகவலறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று மாணவியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை கைது செய்ய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் உத்தரவின்படி ஐந்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தேடுதல் நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் அந்த கிராமத்தில் ஒவ்வொரு வீடுவீடாகச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டார்.

இது குறித்து மாணவியின் தாய் கூறும்போது, “குளத்தூர் காவல் நிலையத்திலும் பின்னர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளித்த போதே போலீசார் உரிய முறையில் தேடுதல் நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருந்தால் இந்த துயர சம்பவம் நடந்திருக்காது. காவல்துறையினரின் அலட்சியத்தால் என் மகள் உயிரிழந்துள்ளார்” என குற்றம் சாட்டினார்.

இதையும் படிங்க: எரிவாயு தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்திய அரசே காரணம்: சபாநாயகர் அப்பாவு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

மாணவியின் உறவினர் வெள்ளைச்சாமி கூறுகையில், “புகார் அளிக்க சென்றபோது போலீசார் தவறான வார்த்தைகளால் மிகவும் மோசமாக பேசினர். உடலைக் கூட போலீசார் கண்டுபிடிக்கவில்லை. நாங்கள் தான் கண்டுபிடித்தோம். அதன் பின்னர் தான் போலீசார் வந்தனர். இந்த விவகாரத்தில் சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

மாணவியின் அத்தை சுப்புலட்சுமி கூறுகையில், “காலையில் காட்டுப்பகுதியில் தேடிப் பார்த்தோம். அப்போது எதுவும் இல்லை. பிறகு மதியம் மீண்டும் தேடச் சென்ற போது அங்கு உடல் கிடந்தது. இந்த சம்பவத்தில் குற்றவாளிகள்மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசாரிடம் கேட்டபோது, “சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. முழுமையான விவரங்கள் பின்னர் தெரிவிக்கப்படும்” என்று கூறியுள்ளனர்.

சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் வரை மாணவியின் உடலை வாங்கமாட்டோம் என்று அவருடைய குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

தூத்துக்குடி மாணவி கொலை
