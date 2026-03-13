ETV Bharat / state

தந்தை உயிரிழந்த துக்கத்திலும் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவி - மயிலாடுதுறையில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

எனது தந்தையின் ஆசையும் கனவும் நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த துக்கத்திலும் தேர்வு எழுதச் சென்றேன் என மாணவி கேமாமாலினி தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 6:02 PM IST

மயிலாடுதுறை: தந்தை உயிரிழந்த துக்கத்திலும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி பொதுத்தேர்வு எழுதச் சென்ற சம்பவம் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தரங்கம்பாடி தாலுகா மேமாத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார் (51). விவசாய கூலி தொழிலாளியான இவர் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். இவருக்கு மல்லிகா என்ற மனைவி மற்றும் வீரச்செல்வன், கேமாமாலினி, யோகேஷ்வரன் என மூன்று பிள்ளைகள் உள்ளனர். மகள் கேமாமாலினி, செம்பனார்கோவில் பகுதியில் உள்ள சம்பந்தம் அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் செந்தில்குமார் நேற்றிரவு திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். குடும்பத்தின் ஆதாரமாக இருந்த தந்தையின் திடீர் மரணம் அவரது குடும்பத்தினரை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. அதே சமயம் தற்போது கேமாமாலினிக்கு பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நடைபெற்று வந்தது.

தந்தையின் மரணம் என்ற பெரும் துயரத்திலும் மனம் தளராமல், தந்தையின் கனவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் மாணவி கேமாமாலினி தனது "பொருளியல்" பொதுத்தேர்வை எழுத பள்ளிக்குச் சென்றார். தந்தையை இழந்த துக்கம் நெஞ்சை அடைத்தாலும், தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்துடன் மாணவி தேர்வை எழுதி முடித்தார்.

பின்னர் கண்ணீருடன் வீட்டிற்கு திரும்பிய கேமாமாலினி, தனது தந்தையின் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து, அஞ்சலி செலுத்தி இறுதிச்சடங்கில் கலந்து கொண்டார். தந்தையை இழந்த சோகத்திலும் கல்விக்கான தனது கடமையை நிறைவேற்றிய மாணவியின் மனவலிமை அப்பகுதி மக்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

இதுகுறித்து மாணவி கேமாமாலினி கூறுகையில், “என் தந்தை எப்போதும் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வார். அவருடைய ஆசையும் கனவும் நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த துக்கத்திலும் தேர்வு எழுத சென்றேன்” என்றார்.

மாணவி கேமாமாலினியின் கல்வியை தொடர்ந்து முன்னேற்ற அரசு மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

