’மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு’ - தேசிய சைக்கிள் போட்டியில் சாதித்த கோவை அரசுப் பள்ளி மாணவனின் வெற்றிப் பயணம்

தேசிய அளவிலான சைக்கிள் பந்தயத்தில் தமிழ்நாடு அணி சார்பாக பங்கேற்று தனித்தனி போட்டிகளில் வெள்ளி, வெண்கல பதக்கங்களை வென்று சாதித்துள்ளார் கோவையை சேர்ந்த 12ஆம் வகுப்பு அரசுப் பள்ளி மாணவன் அந்தோணி ராஜ்.

தேசிய சைக்கிள் போட்டியில் சாதித்த மாணவன் அந்தோணி ராஜ்
தேசிய சைக்கிள் போட்டியில் சாதித்த மாணவன் அந்தோணி ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 9:09 PM IST

- BY எஸ்.சீனிவாசன்

'மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரசுப் பள்ளி மாணவன் சாதனை படைத்துள்ளார். சொந்தமாக சைக்கிள் கூட வாங்க முடியாத நிலையிலும் தனது விடாமுயற்சியால் தேசிய அளவிலான சைக்கிள் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். இவரது வெற்றிப் பயணம் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்திக் கட்டுரை.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கருமத்தம்பட்டி அருகே உள்ள வினோபா நகர் பகுதியை சேர்ந்த தம்பதி ரூபன் - ஜெபமாலை மேரி. இவர்களுக்கு ஒரு மகள் மற்றும் மகன் உள்ளனர். மகன் அந்தோணி ராஜ் அருகே உள்ள வாகராயம்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். சிறு வயது முதலே சைக்கிள் ஓட்டுவதில் ஆர்வம் காட்டிய அந்தோணி ராஜ், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சைக்கிள் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கான ஆயத்த பணிகளை தொடங்கினார்.

வறுமையை வென்ற விடாமுயற்சி

ஆனால் கூலி வேலைக்கு செல்லும் அவரது பெற்றோரால் சைக்கிளிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் உயர்தர சைக்கிளை வாங்கி கொடுக்க வசதி இல்லை. குடும்பத்தின் வறுமை தனது கனவுக்கு தடையாக இருந்தும் அந்தோணி ராஜ் மனம் தளரவில்லை. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடம் பழைய சைக்கிள்களை வாங்கி பயிற்சி மேற்கொண்டார்.

தேசிய சைக்கிள் போட்டியில் சாதித்த அந்தோணி ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாவட்ட அளவிலான போட்டிகள், மாநில அளவிலான போட்டிகளில் தொடர்ந்து பங்கேற்ற அந்தோணி ராஜ், கடந்த வாரம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான சைக்கிளிங் சாமபியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி சார்பாக கலந்து கொண்டார். நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் கொண்ட சைக்கிள்களில் பயிற்சி மேற்கொண்ட போட்டியாளர்கள் மத்தியில் பழைய சைக்கிளை கொண்டு பயிற்சி பெற்ற அச்ச உணர்வுடனே இப்போட்டியில் பங்கேற்றதாக கூறுகிறார் அந்தோணி ராஜ். இருப்பினும் வெற்றி ஒன்றே இலக்காக கொண்டும், தனக்கு உதவிய நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்களை மனதில் கொண்டும் தேசிய சைக்கிளிங் சாம்பியன்ஷிப்பிற்கான தனித்தனி போட்டிகளில் வெள்ளி மற்றும் வெண்கல பதக்கத்தை வென்று இன்று சாதித்துள்ளார் அந்தோணி ராஜ்.

பாராட்டு மழை

வெற்றியோடு சொந்த ஊர் திரும்பிய மாணவன் அந்தோணி ராஜுக்கு ஊர் மக்கள் மேளதாளத்துடன் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். சைக்கிள் ஓட்டி பயிற்சி பெற்ற பகுதிகளில் அந்தோணி ராஜ் பாராட்டு மழையில் ஊர்வலமாக அழைத்து செல்லப்பட்டார். போட்டி துவங்குவதற்கு ஒரு நாளைக்கு முன்பு காயம் ஏற்பட்டபோதும் விடாமுயற்சியுடன் சாதித்த அந்தோணி ராஜ் ஈடிவி பாரத்திடம் பேசினார்.

அப்போது அவர், "தனக்கு சிறு வயது முதல் சைக்கிள் ஓட்டுவதில் ஆர்வமாக இருந்தது. பெற்றோர் கூலி வேலை பார்த்த நிலையில், எனக்கு சைக்கிள் வாங்க கூட வசதி இல்லை. நண்பர்கள், உறவினர்களிடம் பழைய சைக்கிள்களை வாங்கி பயிற்சி மேற்கொண்டேன். மாவட்ட, மாநில அளவிலான போட்டிகளில் வென்ற நிலையில் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள புதிய சைக்கிள் தேவைப்பட்டதால் ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள் சேர்ந்து எனக்கு புதிய சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தனர்.

தற்போது தேசிய அளவிலான சைக்கிளிங் போட்டியில் பங்கேற்று வெள்ளி பதக்கமும், வெண்கல பதக்கமும் வென்றுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அடுத்து சர்வதேச அளவிலான போட்டியில் கலந்து கொள்ள உள்ளேன்” என தெரிவித்தார்.

அந்தோணி ராஜின் தாய் ஜெபமாலை மேரி பேசுகையில், ”எனது மகன் சிறு வயது முதல் சைக்கிள் போட்டியில் சாதனை படைக்க வேண்டுமென கூறி வந்தான். ஆனால் அவனுக்கு எங்களால் அதற்கான சைக்கிள் வாங்கி தர முடியாத நிலையில் இருந்தோம். பழைய சைக்கிள் மற்றும் நண்பர்களின் சைக்கிள் மூலமே பயிற்சி பெற்றார். தினமும் சராசரியாக 60 கிலோமீட்டர் தூரம் சைக்கிள் பயிற்சி மேற்கொள்வான். அவனது கடின பயிற்சியின் பலனாக தேசிய சைக்கிளிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுள்ளது மிக்க மகிழ்ச்சியளிக்கிறது" என்று கண்ணீர் மல்க கூறினார்.

அந்தோணி ராஜ் உடற்கல்வி ஆசிரியர் ரியாஸ்கான் கூறுகையில், ”நான் இந்த பள்ளிக்கு உடற்கல்வி ஆசிரியராக வருவதற்கு முன்பே அந்தோணியின் திறமையை கண்டறிந்து பயிற்சி அளித்தேன். அரசு பள்ளி மாணவர்களிடையே பல்வேறு திறமைகள் உள்ளன. அதனை கண்டறிந்து, அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்” என்றார்.

அந்தோணி ராஜின் பயிற்சிக்கு தன்னுடைய சைக்கிளை வழங்கிய 9ம் வகுப்பு மாணவி யோகிதா கூறுகையில், ”எனக்கு சைக்கிள் ஓட்டுவதில் ஆர்வம் உள்ளது, அதற்காக என்னுடைய பெற்றோர் அதற்கான சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தனர். எங்கள் பள்ளியில் 12ம் வகுப்பு படிக்கும் அந்தோணி ராஜுக்கு சைக்கிள் ஓட்டும் திறமை இருந்தும் அவருக்கென தனி சைக்கிள் இல்லை என அறிந்து, நான் ஓட்டி வந்த சைக்கிளை பயிற்சிக்கு வழங்கினேன். அதில் பயிற்சி எடுத்து தேசிய அளவில் வெற்றி பெற்றது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அவரை போன்று நானும் சாதிப்பேன்” என்றார்.

