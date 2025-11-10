12-ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த விஷ்ணு, துர்கை கற்சிற்பங்கள் கண்டெடுப்பு!
சோழர் காலம் தொடங்கி விஜய நகர காலம் வரையிலும், நங்கியானந்தல் கிராமம் சிறப்புடன் இருந்ததை இந்தச் சிற்பங்கள் உணர்த்துவதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 10, 2025 at 12:51 PM IST
விழுப்புரம்: 12-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த விஷ்ணு, துர்கை முகம் பொறிக்கப்பட்ட கற்சிற்பங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
செஞ்சியை சேர்ந்த ஆசிரியர் சவுந்தரராஜனுக்கு நங்கியானந்தல் கிராமத்தில் பழமையான சுவடுகள் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. அவர் அளித்த தகவலின் பேரில், விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த எழுத்தாளரும், வரலாற்று ஆய்வாளருமான செங்குட்டுவன் நேரில் சென்று கள ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பழைமை வாய்ந்த விஷ்ணு துர்கை மற்றும் நடுகல் சிற்பங்கள் இருப்பதை உறுதி செய்தார்.
இதுகுறித்து வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் பேசுகையில், “நங்கியானந்தல் புது ஏரிக்கு எதிரே பொன்னியம்மன் கோயில் கட்டுமானப் பணியில் கிராம மக்கள் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அவ்விடத்தில் 2 சிற்பங்கள் இருந்ததை அவர்கள் பார்த்துள்ளனர். அதை ஆய்வு செய்தபோது, அதில் ஒன்று விஷ்ணு; மற்றொன்று துர்கை சின்னம் என்று கண்டுபிடித்தோம். மற்றொன்றில் போரில் உயிர்நீத்த ஒரு படைத்தலைவனை குறிப்பிடும் ஒரு வீரனின் சிற்பமும் இருப்பது தெரியவந்தது.
விஷ்ணு, துர்கை சிற்பம்
மேலும், நீண்ட கல்லில் விஷ்ணு, துர்க்கை சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அழகிய ஆடை, அணிகலன்களுடன் விஷ்ணு மற்றும் துர்கை நின்ற நிலையில் காட்சி அளிக்கிறார்கள். விஷ்ணுவின் வலது கரம் சக்கரத்தையும், இடது கரம் சங்கையும் ஏந்தியவாறு அழகிய கைப்பக்குவத்தில் சிலை வடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த சிற்பத்தில் விஷ்ணுவின் தலை அலங்காரம் சற்று வித்தியாசமாக காணப்படுகிறது.
நூற்றாண்டுகளை கடந்து துர்கையின் சிற்பம் நிலைத்திருப்பதால் அதில் சற்று தேய்மானம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காலம் கி.பி 12 அல்லது 13-ஆம் நூற்றாண்டாக இருக்கும் என்பதை மூத்த கல்வெட்டு ஆய்வாளர் விஜய வேணுகோபால் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்.
வீரன் சிற்பம் பொறித்த நடுகல்
மேலும், மிகுந்த கலைநயத்துடன் வீரன் சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. சண்டைக்குச் செல்லும் பாணியில் வீரனின் கால்கள் முன்னும் பின்னும் இருக்கும் வகையில் காட்டப்பட்டுள்ளன.
வீரனின் வலது கரம் பெரிய கத்தியைப் போன்ற ஆயுதத்தைத் தாங்கியுள்ளது. இடது கரத்தில் தீண்ட வில் காணப்படுகிறது. முகத்தில் மீசை, அழகிய தலை அலங்காரம், அணிகலன்கள், இடைக்கச்சை ஆகியவை கலைநயத்துடன் வடிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியில் போரிட்டு உயிர்நீத்த படைத்தலைவன் அல்லது வீரன் நினைவாக எடுக்கப்பட்ட நடுகல் இதுவாகும். இதன் காலம் கி.பி.16-ஆம் நூற்றாண்டாகும்.
சோழர் காலம் தொடங்கி விஜய நகர காலம் வரையிலும், நங்கியானந்தல் கிராமம் சிறப்புடன் இருந்ததை இந்தச் சிற்பங்கள் உணர்த்துகின்றன. இவற்றை கிராம மக்கள் உரிய முறையில் பாதுகாக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்: எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக 14 தமிழக மீனவர்கள் சிறைபிடிப்பு!
ஆய்வின்போது, ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் ர.வெங்கட சுப்ரமணியன், முன்னாள் தலைவர் ரா.குணசேகர், பூ.பெரியசாமி, ரா.தடராஜன், கோ.முருகன், நாராயணன், ம.சேகர், பெ.ராஜீவ்காந்தி, அ.மகேஷ் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
விழுப்புரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பல புராதான சிற்பங்கள் கிடைத்து வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு ஆய்வுக்குழு அமைத்து இவற்றின் தொன்மையை பாதுகாக்க வேண்டும் என சமூக செயற்பாட்டாளர்களும், வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.