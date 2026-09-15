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திருப்புவனம் அருகே சாவியை வெளியில் வைத்துச் சென்ற வீட்டில் 126 பவுன், ரூ.1.60 லட்சம் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்படாத நிலையில், சாவியை பயன்படுத்தி உள்ளே சென்றதற்கான தடயங்கள் இருப்பது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

திருப்புவனம் காவல் நிலையம்
திருப்புவனம் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 11:11 PM IST

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சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைக்காமல், வெளிப்புறத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சாவியை பயன்படுத்தி வீட்டுக்குள் நுழைந்து 126 பவுன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ.1.60 லட்சம் ரொக்கப் பணத்தை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்புவனம் அருகே உள்ள மணலூர் ஜெயபாரத் மெட்ரோ சிட்டி பகுதியில் வசித்து வருபவர் மகேஸ்வரி. இவர் கொந்தகை அரசு பள்ளியில் தலைமையாசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில், இவர் தனது குடும்பத்தினருடன் உறவினர் வீட்டு துக்க நிகழ்ச்சிக்காக மதுரைக்கு சென்றுள்ளார்.

வீட்டை பூட்டிவிட்டு புறப்பட்டபோது, வீட்டின் சாவியை வெளிப்புறத்தில் உள்ள மறைவான இடத்தில் வைத்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனை கவனித்து வந்த யாரோ சிலர், அந்த சாவியை பயன்படுத்தி வீட்டிற்குள் நுழைந்து, அங்கிருந்த 126 பவுன் தங்க நகைகள் மற்றும் 1 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப் பணத்தை திருடிச் சென்றுள்ளனர். துக்க நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற மகேஸ்வரி வீடு திரும்பியபோது, வீட்டில் இருந்த நகைகள் மற்றும் பணம் திருடுபோனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

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குறிப்பாக, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்படாத நிலையில், சாவியை பயன்படுத்தி உள்ளே சென்றதற்கான தடயங்கள் இருப்பது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த திருப்புவனம் போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் மற்றும் அப்பகுதியில் பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நபர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, திருப்புவனம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, நகைகள் மற்றும் பணத்தை திருடிச் சென்ற மர்மநபர்கள் குறித்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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