போதைப்பொருள் தொடர்பாக 12,595 வழக்குகள் பதிவு; 18 ஆயிரம் பேர் கைது - டிஜிபி மகேஷ் குமார் தகவல்
கைது செய்யப்பட்டுள்ள நபர்களிடமிருந்து 23 ஆயிரம் கிலோ கஞ்சா மற்றும் 10 லட்சம் மேல் போதை மாத்திரை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக டிஜிபி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 5:13 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் தொடர்பாக 12,595 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 18 ஆயிரம் பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக டிஜிபி மகேஷ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மெரினா கடற்கரையில், சர்தார் வல்லபாய் படேலின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்த தேசிய அளவிலான மோட்டார் சைக்கிள் விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் அந்தமான் பகுதிகளைச் சேர்ந்த காவல்துறை மற்றும் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் பங்கேற்ற இந்தப் பேரணியை, தமிழக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னையில் தொடங்கி இந்த பேரணி ஆந்திரா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களை கடந்து செல்ல இருக்கிறது. குறிப்பாக சுமார் 1810 கிலோ மீட்டர் வரை மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இந்த பயணம் 14 நாட்கள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கூடுதல் ஆணையர்கள் இணை ஆணையர்கள் மற்றும் துணை ஆணையர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மகேஷ் குமார் பேசுகையில், "இன்றைய காலகட்டத்தில் போதைப் பொருள் என்பதை நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது. அது மாநிலம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதுமாக உள்ளது. ஆனால் பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாடு போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பலமுறை என்னை நேரில் அழைத்து போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தை தடுத்து நிறுத்தி, இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "குறிப்பாக தமிழகத்தில் இதுவரை 12,595 வழக்குகள் போதைப்பொருள் தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் இந்த வழக்கு தொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 18 ஆயிரம் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டுள்ள நபர்களிடமிருந்து 23 ஆயிரம் கிலோ கஞ்சா மற்றும் 10 லட்சம் மேல் போதை மாத்திரை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
குற்றவாளிகள் பிடிபட்டால் அவர்களுக்கு பின்புலமாக இயக்கக்கூடிய நபர்கள் குறித்தும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு அவர்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மற்ற மாநிலங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளோம். இதன் காரணமாக போதைப் பொருள் புழக்கம் என்பது கட்டுப்படுத்தப்படும். ஏற்கனவே அனைத்து மாவட்டங்களிலும் போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவின் கீழ் தனித்தனி குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.