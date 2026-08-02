திண்டிவனம் அருகே 1,200 ஆண்டுகள் பழமையான மூத்த தேவி, கொற்றவை சிற்பங்கள் கண்டுபிடிப்பு!
வரலாற்று ஆய்வாளர் மேற்கொண்ட கள ஆய்வில் பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்த சிற்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : August 2, 2026 at 8:30 PM IST
விழுப்புரம்: திண்டிவனம் அருகே வரலாற்று ஆய்வாளர் மேற்கொண்ட கள ஆய்வில் 1,200 ஆண்டுகள் பழமையான மூத்த தேவி மற்றும் கொற்றவையின் சிற்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே உள்ள கொள்ளார் மற்றும் பெலாகுப்பம் பகுதிகளில் வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ.செங்குட்டுவன் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 31) கள ஆய்வில் ஈடுபட்டார். அப்போது 1,200 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த பல்லவர் காலத்தைச் சேர்ந்த மூத்ததேவி மற்றும் கொற்றவையின் சிற்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் கூறியபோது, “கொள்ளார் கிராமத்தின் ஏரிக்குள் பாதியளவுக்கு மேல் மண்ணுக்குள் ஒரு சிற்பம் புதைந்திருந்தது. இந்த சிற்பத்தை துர்க்கை என்று அப்பகுதி மக்கள் வழிபட்டு வந்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அந்த சிற்பம் கிராம மக்களால் வெளியில் எடுக்கப்பட்டது. அந்த சிற்பத்தை ஆய்வு செய்து பார்த்தபோது அது 1,200 ஆண்டுகள் பழமையான மூத்த தேவியின் சிற்பம் என்பது தெரியவந்தது. இது கி.பி.8-ஆம் நூற்றாண்டின் பல்லவர் காலத்தைச் சேர்ந்த சிற்பம் என்பதும் தெரியவந்தது.
சுமார் 5 அடி உயர பலகைக் கல்லில் இந்த சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. அழகிய தலையலங்காரம், வியாழ குண்டலம் எனப்படும் காதணிகள், கழுத்தணி, முடிச்சுகளுடன் கூடிய இடையாடை அணிந்து மூத்த தேவி காட்சியளிக்கிறார். இரண்டு கால்களையும் தொங்கவிட்ட நிலையில் ஆசனத்தின் மீது மூத்த தேவி அமர்ந்து இருக்கிறார்.
அவரது கைவிரல்கள் பெரிதாகவும், நேர்த்தியாகவும் காட்டப்பட்டுள்ளன. மூத்த தேவியின் வலது பக்கத்தில் தேவியின் மகன் மாந்தன் அமர்ந்துள்ளார். தேவியின் இடது பக்கத்தில் மகள் மாந்தி அமர்ந்திருக்கிறார். சிற்பத்தின் வலது மேல் மூலையில் மூத்த தேவியின் ஆயுதமான துடைப்பம் காணப்படுகிறது. வழக்கமாக காணப்படும் காக்கைக் கொடி இதில் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இதேபோல், பெலாகுப்பம் பகுதியில் சிப்காட் வளாகத்திற்கு அருகில் உள்ள தோப்பிற்குள் கொற்றவையின் சிற்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 8 கைகளுடன் காட்சியளிக்கும் கொற்றவை, எருமைத் தலைமீது கம்பீரமாக நிற்பதுபோல் இந்த சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. கொற்றவையின் முன் இரு கரங்களும் தொடை மீது வைத்துக் காணப்படுவது வித்தியாசமான அமைப்பாகும்.
கொற்றவையின் வலது காலுக்கு அருகில் அவளது வாகனமான மான் நிற்கிறது. கொற்றவையின் சிற்பங்களில் வழக்கமாக காணப்படும் தலைப்பலி வீரன் மற்றும் அடியவரின் உருவங்கள் இதில் இடம்பெறவில்லை. இந்த சிற்பத்தை பெலாகுப்பம் பகுதி மக்கள் வன துர்க்கை என வணங்கி வருகின்றனர்.
இந்த கொற்றவையின் சிற்பமும், மூத்த தேவியின் சிற்பத்தைபோல, 1,200 ஆண்டுகள் பழமையான பல்லவர் காலத்து சிற்பமாகும். திண்டிவனம் பகுதி 1,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரலாற்றுச் சிறப்புடன் இருந்தது என்பதற்கு சான்றாக இந்த மூத்த தேவி மற்றும் கொற்றவையின் சிற்பங்கள் உள்ளன” என்று செங்குட்டுவன் தெரிவித்துள்ளார்.