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1200 ஆண்டுகள் பழமையான பல்லவர் கால மூத்ததேவி சிற்பம் விழுப்புரத்தில் கண்டுபிடிப்பு

பழங்காலத்தில் கிராமப்புறங்களில் வயல்வெளி, ஆற்றங்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மூத்ததேவி சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்பட்டதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

விழுப்புரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மூத்த தேவி சிற்பம்
விழுப்புரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மூத்த தேவி சிற்பம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 10:15 PM IST

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம் கஞ்சனூர் அருகே 1200 ஆண்டுகள் பழமையான மூத்த தேவி சிற்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கஞ்சனூர் அருகே உள்ள கொரளூர் இருளர் குடியிருப்பு பகுதியை ஒட்டியுள்ள குளக்கரையில், வரலாற்று ஆய்வாளர் இமானுவேல் தலைமையில், அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியின் வரலாற்றுத் துறை ஆய்வு மாணவர்கள் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அப்போது குளக்கரை பகுதியில் பெரிய பலகைக் கல்லில் செதுக்கப்பட்டிருந்த மூத்ததேவி சிற்பம் கண்டறியப்பட்டது. மேலும், குளத்தின் உள்ளே உடைந்த நிலையில் கிடந்த விநாயகர் சிற்பமும் ஆய்வுக்குழுவினரால் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

கொரளூர் பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட மூத்ததேவி சிற்பம், பல்லவர் காலத்தைச் சேர்ந்ததாகவும், சுமார் 1200 ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சுமார் மூன்றரை அடி உயரமும், இரண்டரை அடி அகலமும் கொண்ட பெரிய பலகைக் கல்லில் இச்சிற்பம் புடைப்புச் சிற்பமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு கை தலையில், மறு கை தொடையில்

சிற்பத்தில், பீடத்தின் மீது மூத்ததேவி அமர்ந்த நிலையில் காட்சியளிக்கிறார். அவரது தலையில் கரண்ட மகுடமும், காதுகளில் மகர குண்டலங்களும், கழுத்தில் சரப்பணி அணிகலனும் இடம்பெற்றுள்ளன.

அதேபோல, அவரது வலது கரம் பணிப்பெண்ணின் தலையின் மீது வைத்தும், இடது கரம் தொடையின் மீது வைத்தும் சிற்பம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இரு கால்களிலும் காலணியை ஒத்த தண்டைகள் காணப்படுகின்றன. மூத்ததேவியின் இருபுறங்களிலும் அவரது பிள்ளைகளாகக் குறிப்பிடப்படும் மாந்தன் மற்றும் மாந்தினியின் உருவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

வலது புறத்தில் ரிஷப முகத்துடன் மாந்தனும், இடது புறத்தில் மாந்தினியும் காணப்படுகின்றனர். மேலும், மூத்ததேவியின் அடையாளங்களில் ஒன்றான காக்கை, சிற்பத்தின் வலது புற மேற்பகுதியிலும், துடைப்பம் இடது புற மேற்பகுதியிலும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இதன் மூலம், சிற்பத்தில் மூத்ததேவிக்குரிய வழக்கமான அடையாளங்கள் தெளிவாக இடம்பெற்றிருப்பது தெரியவருகிறது.

பழங்காலத்தில் கிராமப்புறங்களில் ஏரிக்கரை, குளக்கரை, வயல்வெளி, ஆற்றங்கரை மற்றும் ஓடைகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளை ஒட்டிய பகுதிகளில் மூத்ததேவி சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்பட்டதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நீர்நிலைகள் மற்றும் விவசாயத்தை பாதுகாக்கும் தெய்வமாக மக்கள் மூத்ததேவியை வழிபட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

லட்சுமிக்கு முன்பு தோன்றியவள் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், மூத்ததேவி அல்லது மூத்தாள் என இவர் அழைக்கப்பட்டதாகவும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மூத்ததேவி வழிபாடு தமிழ்நாட்டில் நீண்ட காலமாக இருந்து வந்திருக்கிறது. சுமார் 15-ஆம் நூற்றாண்டு வரை இவ்வழிபாடு மக்கள் மத்தியில் காணப்பட்டதாகவும், அதன் பின்னர் காலப்போக்கில் படிப்படியாக மறைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

சோழர் கால விநாயகர் சிற்பம்

இதே கள ஆய்வின்போது கொரளூர் குளத்தின் உள்ளே உடைந்த நிலையில் கிடந்த விநாயகர் சிற்பமும் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இந்த சிற்பம் சோழர் காலத்தைச் சேர்ந்தது என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.சிற்பத்தில் விநாயகர் இடது காலை மடக்கியும், வலது காலை குத்திட்டும் அமர்ந்த நிலையில் காட்சியளிக்கிறார்.

கொரளூர் பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட சோழர் கால விநாயகர் சிற்பம்
கொரளூர் பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட சோழர் கால விநாயகர் சிற்பம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

காலப்போக்கில் ஏற்பட்ட சேதம் காரணமாக, சிற்பத்தின் சில பகுதிகள் உடைந்த நிலையில் காணப்படுகின்றன. ஒரே கள ஆய்வில் பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்ததாகக் கருதப்படும் பழமையான மூத்ததேவி சிற்பமும், சோழர் கால விநாயகர் சிற்பமும் கிடைத்திருப்பது அப்பகுதியின் பழமையான வரலாற்று மற்றும் பண்பாட்டு தொடர்புகளை வெளிப்படுத்துவதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

கொரளூர் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த பழமையான சிற்பங்கள் குறித்து தொடர்ந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டால், அவை உருவாக்கப்பட்ட காலம், அப்பகுதியில் நிலவிய வழிபாட்டு முறைகள் மற்றும் பழங்கால குடியிருப்புகளின் வரலாறு குறித்த மேலும் பல புதிய தகவல்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

TAGGED:

மூத்த தேவி
விழுப்புரம்
பல்லவர்
சோழர்
VILLUPURAM MOOTHA DEVI

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