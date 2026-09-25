பணமழையில் நனைந்தபடி வீடியோ வெளியிட்ட பெண் யூடியூபர் வீட்டில் 120 பவுன் நகை கொள்ளை
பெண் யூடியூபர் வீட்டில் கொள்ளையடித்தவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : September 25, 2026 at 8:33 PM IST
கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவில் அடுத்த தம்மத்து கோணம் பகுதியில் பெண் யூடியூபர் வீட்டில் 120 பவுன் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக ராஜாக்கமங்கலம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே உள்ள தம்மத்து கோணம் விஐபி கார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வினோத்குமார். தொழில் அதிபரான வினோத்குமாரின் மனைவி மதுமிதா யூடியூபர் ஆவார். இவர் யூடியூபில் விதவிதமான பல்வேறு வீடியோக்களை வெளியிடுவது வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.
சமீபத்தில் புகழ்பெற்ற சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் சுவாமி கோயில் கருவறையில் வீடியோ எடுத்து அதனை யூடியூபில் வெளியிட்டு பிரபலமானார். இந்த நிலையில் சமீபத்தில் அவர் தனது வீட்டில் இருக்கும் நகைகளை அணிந்து கொண்டு, தனது குழந்தைக்கு பணத்தினால் பணமழை பொழிய வைக்கும் வீடியோக்களை எடுத்து யூடியூபில் பதிவேற்றம் செய்திருந்தார்.
யூடியூபர் வீட்டில் 120 பவுன் தங்க நகை கொள்ளை
இந்த நிலையில் வினோத்குமார் தனது மனைவி மற்றும் குடும்பத்துடன் நேற்று மதியம் நெல்லை மாவட்டத்திற்கு சென்றுள்ளார். இரவு சுமார் 12 மணியளவில் மீண்டும் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துள்ளார். அப்போது, வீட்டின் கதவை திறந்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பொருள்கள் அனைத்தும் சிதறி கிடந்துள்ளன. இதனை கண்டு வினோத்குமார் மற்றும் அவரது மனைவி அதிர்ச்சி அடைந்து உள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, வீட்டின் பின்புறம் சென்று பார்த்த போது வீட்டின் பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு இருந்தது தெரியவந்துள்ளது. பின்னர் அறைக்குச் சென்று பார்த்தபோது அறையில் இருந்த பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த 120 பவுன் தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள், ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்க பணம் கொள்ளை போயிருந்தது தெரிய வந்தது.
உடனடியாக இந்த சம்பவம் குறித்து வினோத்குமார் ராஜாக்கமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். மேலும் நாகர்கோவில் துணை கண்காணிப்பாளர் இளஞ்செழியன் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டார்.
இரண்டு தனிப்படை அமைப்பு
வினோத்குமார் மற்றும் குடும்பத்தார் வீட்டில் இல்லாததை நோட்டமிட்டு அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து நகை மற்றும் பணத்தினை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளதாக காவல்துறையினரின் முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
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அவர்கள், வீட்டில் பதிவாகி இருந்த கைரேகை மற்றும் தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் கொள்ளையர்களை அடையாளம் காண சம்பவ இடத்திற்கு மோப்ப நாயும் வரவழைக்கப்பட்டது. மேலும், வினோத்குமார் வீட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஏராளமான சிசிடிவி கேமராக்கள் உள்ளன. கொள்ளையர்களை அடையாளம் காண அவற்றின் வீடியோ காட்சிகளையும் காவல்துறையினர் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
கொள்ளையர்களை பிடிக்க இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் மதுமிதா தனது யூடியூப் பக்கத்தில் அதிக நகைகள் மற்றும் கட்டுக்கட்டான பணங்களை வைத்துக்கொண்டு வீடியோ பதிவு செய்து அதனை யூடியூபில் பதிவேற்றம் செய்திருந்தார். இதை அதிக நபர்கள் பார்த்துள்ளனர். ஆகவே இதனையும் மையமாக வைத்தும் காவல்துறையிஅர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.